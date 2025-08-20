Відео
Україна
На Одещині зростає кількість хворих на COVID — хто у зоні ризику

На Одещині зростає кількість хворих на COVID — хто у зоні ризику

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 16:15
На Одещині фіксують спалах коронавірусу ковід-19
Дитина у лікаря. Фото ілюсративне: Новини.LIVE

Протягом останніх семи днів на Одещині зафіксували різкий спалах захворювання на коронавірус. Кількість інфікованих ваявилася у 6 разів більшою, ніж тиждень тому, і більшість з них — дорослі.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб.

Читайте також:

Захворюваність зростає

За останній тиждень спостерігалось зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) на 30%. До 60% захворілих — діти, найбільш ураженою була вікова група 5-14 років (49%).

399 хворих було госпіталізовано, що у 2 рази більше ніж  попереднього тижня. Серед них також переважали діти — 63%.

Поширення коронавірусу

Серед захворілих на ГРВІ збільшилась питома кількість інфікованих на COVID-19. Вона склала 4,4% проти 1% на попередньому тижні.

Загалом було зареєстровано 165 випадки (проти 27 на минулому тижні). Серед захворілих на COVID-19 переважало доросле населення — 84%. Показник госпіталізації також зріс майже у 8 разів — 62 проти 8.

Однак медики стверджують, що статистика поки тримається в межах епідеміологічного порогу.

"Захворюваність знаходилась на сезонному рівні і нижче епідемічного порогу на 70%, що відповідає низькому рівню інтенсивності епідпроцесу. Отже, якщо захворіли, залишіться вдома і сконтактуйте із сімейним лікарем. Якщо поруч хтось кашляє чи чхає — тримайте дистанцію! Один метр може стати вашим надійним щитом від інфекції", — йдеться у повідомленні Одеського обласного центру контролю та профiлактики хвороб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про спалах коронавірусу на Львівщині. А також про те, що новий неймовірно небезпечний штам цієї хвороби вже на Одещині.

