Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине растет количество больных на COVID — кто в зоне риска

На Одесчине растет количество больных на COVID — кто в зоне риска

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 16:15
В Одесской области фиксируют вспышку коронавируса ковид-19
Ребенок у врача. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В течение последних 7 дней в Одесской области зафиксировали резкую вспышку заболевания коронавирусом. Количество инфицированных оказалось в 6 раз больше, чем неделю назад, и большинство из них — взрослые.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

Реклама
Читайте также:

Заболеваемость растет

За последнюю неделю наблюдался рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 30%. До 60% заболевших — дети, наиболее пораженной оказалась возрастная группа 5-14 лет (49%).

399 больных были госпитализированы, что в 2 раза больше чем на предыдущей неделе. Среди них также преобладали дети — 63%.

Распространение коронавируса

Среди заболевших ОРВИ увеличилось удельное количество инфицированных COVID-19. Оно составило 4,4% против 1% на предыдущей неделе.

Всего было зарегистрировано 165 случаев (против 27 на прошлой неделе). Среди заболевших COVID-19 преобладало взрослое население — 84%. Показатель госпитализации также вырос почти в 8 раз — 62 против 8.

Однако медики утверждают, что статистика пока держится в пределах эпидемиологического порога.

"Заболеваемость находилась на сезонном уровне и ниже эпидемического порога на 70%, что соответствует низкому уровню интенсивности эпидпроцесса. Итак, если заболели останьтесь дома и сконтактируйте с семейным врачом. Если рядом кто-то кашляет или чихает — держите дистанцию! Один метр может стать вашим надежным щитом от инфекции",— говорится в сообщении Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.

Напомним, недавно мы писали о вспышке коронавируса на Львовщине. А также о том, что новый невероятно опасный штамм этой болезни уже в Одесской области.

коронавирус Одесса болезнь Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации