В Одесской области фиксируют вспышку коронавируса ковид-19

На Одесчине растет количество больных на COVID — кто в зоне риска
В течение последних 7 дней в Одесской области зафиксировали резкую вспышку заболевания коронавирусом. Количество инфицированных оказалось в 6 раз больше, чем неделю назад, и большинство из них — взрослые.
Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.
Заболеваемость растет
За последнюю неделю наблюдался рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 30%. До 60% заболевших — дети, наиболее пораженной оказалась возрастная группа 5-14 лет (49%).
399 больных были госпитализированы, что в 2 раза больше чем на предыдущей неделе. Среди них также преобладали дети — 63%.
Распространение коронавируса
Среди заболевших ОРВИ увеличилось удельное количество инфицированных COVID-19. Оно составило 4,4% против 1% на предыдущей неделе.
Всего было зарегистрировано 165 случаев (против 27 на прошлой неделе). Среди заболевших COVID-19 преобладало взрослое население — 84%. Показатель госпитализации также вырос почти в 8 раз — 62 против 8.
Однако медики утверждают, что статистика пока держится в пределах эпидемиологического порога.
"Заболеваемость находилась на сезонном уровне и ниже эпидемического порога на 70%, что соответствует низкому уровню интенсивности эпидпроцесса. Итак, если заболели останьтесь дома и сконтактируйте с семейным врачом. Если рядом кто-то кашляет или чихает — держите дистанцию! Один метр может стать вашим надежным щитом от инфекции",— говорится в сообщении Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.
