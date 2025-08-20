В Одесской области фиксируют вспышку коронавируса ковид-19

Ребенок у врача. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В течение последних 7 дней в Одесской области зафиксировали резкую вспышку заболевания коронавирусом. Количество инфицированных оказалось в 6 раз больше, чем неделю назад, и большинство из них — взрослые.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

Заболеваемость растет

За последнюю неделю наблюдался рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 30%. До 60% заболевших — дети, наиболее пораженной оказалась возрастная группа 5-14 лет (49%).

399 больных были госпитализированы, что в 2 раза больше чем на предыдущей неделе. Среди них также преобладали дети — 63%.

Распространение коронавируса

Среди заболевших ОРВИ увеличилось удельное количество инфицированных COVID-19. Оно составило 4,4% против 1% на предыдущей неделе.

Всего было зарегистрировано 165 случаев (против 27 на прошлой неделе). Среди заболевших COVID-19 преобладало взрослое население — 84%. Показатель госпитализации также вырос почти в 8 раз — 62 против 8.

Однако медики утверждают, что статистика пока держится в пределах эпидемиологического порога.

"Заболеваемость находилась на сезонном уровне и ниже эпидемического порога на 70%, что соответствует низкому уровню интенсивности эпидпроцесса. Итак, если заболели останьтесь дома и сконтактируйте с семейным врачом. Если рядом кто-то кашляет или чихает — держите дистанцию! Один метр может стать вашим надежным щитом от инфекции",— говорится в сообщении Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.

