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На Одещині зупинили роботу хлібзаводу, що пече для військових та шкіл

11 липня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині зупинили роботу хлібзаводу, що пече для військових та шкіл
Випікання хліба. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Один із провідних хлібзаводів півдня Одещини повинен буде припинити свою діяльність на 10 днів. Таке рішення було прийняте інспекторами Держпроднагляду. Причиною закриття є заява про "обурливий санітарний стан". 

 Про це повідомив директор хлібзаводу Олексій Куцарев.

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Ситуація виникла після перевірки, яку інспектори проводили відповідно до запиту самого хлібзаводу. Він був необхідний для підписання договорів про постачання здобних продуктів до шкіл Тарутинського та Арцизького районів.

"Минулої п'ятниці інспектори з'явилися на перевірку та обійшли всю територію. У ході перевірки було виявлено великі порушення за їхніми словами. Вони нас запросили та винесли "вердикт", що відсьогодні ми вже не маємо права працювати інакше нам світить штраф у розмірі 120 000 грн", — написав Олексій Куцарев.

Це поставило під загрозу договори з дитячими садками, школами та постачання хліба військовим. Представники хлібозаводу відзначають, що хоча вони не є ідеальними і признають наявність недоліків, спосіб, яким було вжито заходи проти підприємства, є надмірно жорстким.

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"Нам заблокували роботу на 10 днів, після закінчення цього терміну на нас чекає чергова перевірка. Якщо під час цієї перевірки у нас виявлять недоліки, ми йтимемо до суду. Рік тому ми рятували територію від ракетного обстрілу, а сьогодні ми рятуємося від інспекторів Держпроднагляду", — додав директор хлібзаводу.

Нагадаємо, на землях Одещини очікується досягнення гарних результатів у жнивах цього року. Регіон вже наближається до межі в 400 тисяч тонн намолоченого зерна. Зараз середня врожайність становить 33,3 центнера на гектар.

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