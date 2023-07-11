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В Одесской области остановили работу хлебзавода, который печет для военных и школ

11 июля 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области остановили работу хлебзавода, который печет для военных и школ
Выпекание хлеба. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Один из ведущих хлеб заводов юга Одесской области должен будет прекратить свою деятельность на 10 дней. Такое решение было принято инспекторами Госпроднадзора. Причиной закрытия является заявление об "возмутительном санитарном состоянии".

Об этом сообщил директор хлеб завода Алексей Куцарев.

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Ситуация возникла после проверки, которую инспекторы проводили в соответствии с запросом хлебозавода. Он был необходим для подписания договоров о поставках сдобных продуктов в школы Тарутинского и Арцизского районов.

"В прошлую пятницу инспекторы явились на проверку и обошли всю территорию. В ходе проверки были выявлены большие нарушения по их словам. Они нас пригласили и вынесли "вердикт", что с сегодняшнего дня мы уже не имеем права работать иначе нам светит штраф в размере 120 000 грн", — написал Алексей Куцарев.

Это поставило под угрозу договоры с детскими садами, школами и снабжением хлеба военным. Представители хлебозавода отмечают, что хотя они не идеальны и признают наличие недостатков, способ, которым были приняты меры против предприятия, чрезмерно жесткий.

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"Нам заблокировали работу на 10 дней, по истечении этого срока нас ждет очередная проверка. Если во время этой проверки у нас выявят недостатки, мы будем идти в суд. Год назад мы спасали территорию от ракетных обстрелов, а сегодня мы спасаемся от инспекторов Госпроднадзора", — добавил директор хлебзавода.

Напомним, на землях Одесчины ожидается достижение хороших результатов в жатве этого года. Регион уже приближается к границе 400 тысяч тонн намолоченного зерна. В настоящее время средняя урожайность составляет 33,3 центнера на гектар.

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