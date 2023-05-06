На Одещину повернулась велика зграя рожевих фламінго: де вони поселились

Зграя рожевих фламінго. Фото: pixabay

Нещодавно до Одещини знову завітали неймовірні птахи — фламінго. Ці надихаючі птахи, летять над Чорним морем і вздовж його узбережжя.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив доктор біологічних наук Іван Русєв.

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Останнім часом фламінго стали з'являтися все частіше в Україні. Днями вони знову завітали до національного природного парку Зайцева. Природоохоронник нацпарку Елена Староверова повідомила, що було зафіксовано 216 птахів.

Також на південному заході України було нараховано 210 фламінго, які кружляли над лиманом Шагани і пересипом. Головна їжа для цих птахів зараз — рясний шар мотиля, який вони знаходять у водоймах.

Топ-5 цікавих та маловідомих фактів про фламінго

Рожевий колір пір'я фламінго відображає їх харчові звички. Їхнє забарвлення виникає завдяки поживних речовин, які містяться у рибі та водоростях, що є основою дієти цих птахів. Фламінго — одні з найвищих птахів на світі. Зріст найбільших видів може досягати понад 1,5 метра, що робить їх одними з найвищих птахів. Фламінго — це дуже соціальні птахи, які живуть у великих стадах. Вони часто віддаляються від гніздових місць у пошуках їжі та води, проте завжди повертаються назад до стада. Фламінго дуже незвичайні птахи, які мають здатність жити в екстремальних умовах. Вони можуть переносити високі температури, солоність та інші агресивні умови, які більшість птахів не можуть пережити. У фламінго надзвичайно довгі ноги, які допомагають їм рухатися по мілководдях. Ці птахи можуть занурюватися в воду на великій глибині, проте на глибоких місцях їхні ноги стають непотрібними, тому фламінго плавають, тримаючись на поверхні води за допомогою своєї плавальної ямки.

Додамо, що у національному парку виявили рідкісних птахів. Болотяна сова занесена до Червоної книги України.