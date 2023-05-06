На Одесчину вернулась большая стая розовых фламинго: где они поселились

Стая розовый фламинго. Фото: pixabay

Недавно Одесскую область снова посетили невероятные птицы — фламинго. Эти вдохновляющие птицы летят над Черным морем и вдоль его побережья.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил доктор биологических наук Иван Русев.

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В последнее время фламинго стали все чаще появляться в Украине. На днях они снова посетили национальный природный парк Зайцева. Естественноохранитель нацпарка Елена Староверова сообщила, что было зафиксировано 216 птиц.

Также на юго-западе Украины было насчитано 210 фламинго, которые кружились над лиманом Шаганы и пересыпью. Главная пища для этих птиц сейчас — обильный слой мотыля, который они находят в водоемах.

Топ-5 интересных и малоизвестных фактов о фламинго

Розовый цвет перьев фламинго отражает их пищевые привычки. Их окрас возникает благодаря питательным веществам, содержащимся в рыбе и водорослях, что является основой диеты этих птиц. Фламинго — одна из самых высоких птиц в мире. Рост самых больших видов может достигать более 1,5 метра, что делает их одними из самых высоких птиц. Фламинго — это очень социальные птицы, которые живут в больших стадах. Они часто удаляются от гнездовых мест в поисках пищи и воды, но всегда возвращаются к стаду. Фламинго очень необычные птицы, обладающие способностью жить в экстремальных условиях. Они могут переносить высокие температуры, соленость и другие агрессивные условия, большинство птиц не могут пережить. У фламинго очень длинные ноги, которые помогают им двигаться по мелководьям. Эти птицы могут погружаться в воду на большой глубине, однако на глубоких местах ноги их становятся ненужными, поэтому фламинго плавают, держась на поверхности воды с помощью своей плавательной ямки.

Добавим, что в национальном парке были обнаружены редкие птицы. Болотная сова занесена в Красную книгу Украины.