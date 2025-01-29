На Одещину 28 січня 2025 року повернувся захисник острова Зміїний Дмитро Буркан

На Одещину з російського полону повернувся захисник Зміїного
У Вилківській громаді зустріли захисника острова Зміїний Дмитра Буркана. Військовослужбовець майже три роки перебував у російському полоні. В Україну він повернувся в рамках обміну військовополоненими 30 грудня 2024 року.
Про це повідомили у Виконавчому комітеті Вилківської міської ради.
Повернення додому
Дмитра Буркана зустрічали всією громадою. Цього моменту його близькі, друзі та просто місцеві жителі чекали майже три роки. І ось, нарешті, це сталося. Люди не стримували емоцій.
"Це зворушливий момент для всієї громади, адже повернення кожного захисника є не лише радістю для родини, але й свідченням нашої єдності та сили. Дякуємо Герою за його мужність, незламність і відданість!" — зазначили у Виконкомі Вилківської міськради.
Нагадаємо, 30 грудня 2024 року в Україну з російського полону повернулися 11 мешканців Одеської області. Серед них були й п'ятеро прикордонників, які боронили острів Зміїний: Дмитро Буркан, Володимир Гутник, Микола Будко, Євген Д'яков і Микола Пчелінський.
Також ми повідомляли, що один із захисників Зміїного Микола Будко після повернення з полону освідчився своїй дівчині Інні. Вона погодилася стати його дружиною.
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