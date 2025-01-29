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На Одесчину из российского плена вернулся защитник Змеиного

29 января 2025 11:59
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В Одесскую область 28 января 2025 года вернулся защитник острова Змеиный Дмитрий Буркан
Жители громады встречают защитника Змеиного Дмитрия Буркана. Фото: Исполнительный комитет Вилковского городского совета
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В Вилковской общине встретили защитника острова Змеиный Дмитрия Буркана. Военнослужащий почти три года находился в российском плену. В Украину он вернулся в рамках обмена военнопленными 30 декабря 2024 года.

Об этом сообщили в Исполнительном комитете Вилковского городского совета.

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Дмитрия Буркана встречали всей громадой. Этого момента его близкие, друзья и просто местные жители ждали почти три года. И вот, наконец, это произошло. Люди не сдерживали эмоций.

"Это волнующий момент для всей общины, ведь возвращение каждого защитника является не только радостью для семьи, но и свидетельством нашего единства и силы. Спасибо Герою за его мужество, несокрушимость и преданность!"" — отметили в Исполкоме Вилковского горсовета.

Громада встречает защитника Змеиного Дмитрия Буркана
Жители Вилковской громады встречают защитника Змеиного Дмитрия Буркана. Фото: Исполнительный комитет Вилковского городского совета

Напомним, 30 декабря 2024 года в Украину из российского плена вернулись 11 жителей Одесской области. Среди них были и пятеро пограничников, которые защищали остров Змеиный: Дмитрий Буркан, Владимир Гутник, Николай Будко, Евгений Дьяков и Николай Пчелинский.

Также мы сообщали, что один из защитников Змеиного Никола Будко после возвращения из плена сделал предложение своей девушке Инне. Она согласилась стать его женой.

Одесская область пленные война в Украине остров Змеиный военнослужащие

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