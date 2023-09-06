На Одеській митниці брали "данину" з імпортерів

Затримання хабарника. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській митниці розгорівся скандал. Заступника начальника одного з управлінь спіймали на систематичному вимаганні хабарів у розмірі 500 доларів США за безперешкодне митне оформлення вантажу.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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За даними слідства, посадовець систематично вимагав гроші від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за обіцянку не виносити рішення про коригування митної вартості контейнерів. Кожен контейнер митник оцінював в 500 доларів США. Правоохоронці зареєстрували одержання посадовцем суми у розмірі 1500 доларів США.

Затримання митника. Фото: Одеська обласна прокуратура

Отриманий хабар. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання чекає на митника

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також встановлено велику суму застави — 500 тисяч гривень. Його також відсторонили від посади. Прокурори повідомили про підозру заступнику начальника одного з управлінь Одеської митниці у корупції (ч. 3 ст. 368 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Погоріли на хабарях

Департамент стратегічних розслідувань розкрив схему незаконного отримання грошової вигоди посадовцем. За хабар працівник військово-цивільної адміністрації обіцяв перевести військовослужбовця до іншого підрозділу.

Також детективи Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно начальника речової служби однієї з військових частин на Одещині. Його звинувачують у вимаганні 120 тисяч гривень у військовослужбовця за здійснення офіційних процедур.