На Одеській митниці брали "данину" з імпортерів
В Одеській митниці розгорівся скандал. Заступника начальника одного з управлінь спіймали на систематичному вимаганні хабарів у розмірі 500 доларів США за безперешкодне митне оформлення вантажу.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
За даними слідства, посадовець систематично вимагав гроші від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за обіцянку не виносити рішення про коригування митної вартості контейнерів. Кожен контейнер митник оцінював в 500 доларів США. Правоохоронці зареєстрували одержання посадовцем суми у розмірі 1500 доларів США.
Яке покарання чекає на митника
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також встановлено велику суму застави — 500 тисяч гривень. Його також відсторонили від посади. Прокурори повідомили про підозру заступнику начальника одного з управлінь Одеської митниці у корупції (ч. 3 ст. 368 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Погоріли на хабарях
Департамент стратегічних розслідувань розкрив схему незаконного отримання грошової вигоди посадовцем. За хабар працівник військово-цивільної адміністрації обіцяв перевести військовослужбовця до іншого підрозділу.
Також детективи Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно начальника речової служби однієї з військових частин на Одещині. Його звинувачують у вимаганні 120 тисяч гривень у військовослужбовця за здійснення офіційних процедур.