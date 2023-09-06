На Одесской таможне брали "дань" с импортеров
В Одесской таможне разгорелся скандал. Заместитель начальника одного из управлений был пойман на систематическом вымогательстве взяток в размере 500 долларов США за беспрепятственное таможенное оформление груза.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
По данным следствия, чиновник систематически требовал деньги от субъектов внешнеэкономической деятельности за обещание не выносить решения о корректировке таможенной стоимости контейнеров. Каждый контейнер таможенник оценивал в 500 долларов. Правоохранители зарегистрировали получение должностным лицом суммы в размере 1500 долларов США.
Какое наказание ждет таможенника
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а также установлена крупная сумма залога — 500 тысяч гривен. Его также отстранили от должности. Прокуроры сообщили о подозрении заместителю начальника одного из управлений Одесской таможни в коррупции (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Погорели на взятках
Департамент стратегических расследований раскрыл схему незаконного получения денежной выгоды должностным лицам. За взятку работник военно-гражданской администрации обещал перевести военнослужащего в другое подразделение.
Также детективы Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении начальника вещевой службы одной из воинских частей в Одесской области. Его обвиняют в вымогательстве 120 тысяч гривен у военнослужащего за проведение официальных процедур.