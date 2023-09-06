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На Одесской таможне брали "дань" с импортеров

6 сентября 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одесской таможне брали "дань" с импортеров
Задержание взяточника. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской таможне разгорелся скандал. Заместитель начальника одного из управлений был пойман на систематическом вымогательстве взяток в размере 500 долларов США за беспрепятственное таможенное оформление груза.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По данным следствия, чиновник систематически требовал деньги от субъектов внешнеэкономической деятельности за обещание не выносить решения о корректировке таможенной стоимости контейнеров. Каждый контейнер таможенник оценивал в 500 долларов. Правоохранители зарегистрировали получение должностным лицом суммы в размере 1500 долларов США.

Задержание таможенника. Фото: Одесская областная прокуратура
Получена взятка. Фото: Одесская областная прокуратура
Получена взятка. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание ждет таможенника

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а также установлена крупная сумма залога — 500 тысяч гривен. Его также отстранили от должности. Прокуроры сообщили о подозрении заместителю начальника одного из управлений Одесской таможни в коррупции (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Погорели на взятках

Департамент стратегических расследований раскрыл схему незаконного получения денежной выгоды должностным лицам. За взятку работник военно-гражданской администрации обещал перевести военнослужащего в другое подразделение.

Также детективы Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении начальника вещевой службы одной из воинских частей в Одесской области. Его обвиняют в вымогательстве 120 тысяч гривен у военнослужащего за проведение официальных процедур.

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