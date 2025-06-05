Активісти відправили запит в СБУ щодо омбудсмена Одещини Марії Попової

Марія Попова. Фото: Махала

Активісти звернулася до СБУ з офіційним запитом щодо перевірки діяльності Марії Попової — представниці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на Одещині. Її звинуватили у зв'язках з забороненою проросійською партією та у антиукраїнській риториці.

Про це повідомляє ГО "Громадська ініціатива дій".

Реклама

Читайте також:

Запит у СБУ

У зверненні зазначено, що Марія Попова підозрюється в причетності до діяльності забороненої у 2022 році проросійської партії "Наш край". Активісти звинувачують обмудсмена у публічних висловлюваннях з антиукраїнською риторикою під час Революції Гідності та зв'язках із засудженими за сепаратизм. Також у "Громадській ініціативі дій" вказують на скарги громадян та судові позови, пов'язані з її діяльністю.

Звернення активістів. Фото: "Громадська ініціатива дій"

Активісти наголошують, що особа, яка представляє права людини, має бути бездоганно чистою в репутації та лояльною до держави. На час публікації Марія Попова ситуацію публічно не коментувала. Також поки відсутня реакція з боку Уповноваженого Верховної Ради.

Що відомо про Марію Попову

Марія Попова, депутат облради кількох скликань народилася 4 лютого 1974 року у селі Нові Трояни Болградського району Одеської області. 2012 року стала головним редактором газети "Огляд плюс". 2015 року — балотувалася до Одеської обласної ради від партії "Наш край". Тоді ж її обрали депутатом Болградської райради. Є членом Спілки журналістів та Асоціації болгар України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як активісти вимагали знести червону зірку на похованні. А також про заяви омбудсмена щодо того, що ювенальні служби ігнорують свої обов'язки.