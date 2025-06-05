Активисты отправили запрос в СБУ относительно омбудсмена Одесской области Марии Поповой

Мария Попова. Фото: Махала

Активисты обратилась в СБУ с официальным запросом о проверке деятельности Марии Поповой — представительницы Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области. Ее обвинили в связях с запрещенной пророссийской партией и в антиукраинской риторике.

Об этом сообщает ОО "Общественная инициатива действий".

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Запрос в СБУ

В обращении в СБУ указано, что Мария Попова подозревается в причастности к деятельности запрещенной в 2022 году пророссийской партии "Наш край". Активисты обвиняют обмудсмена в публичных высказываниях с антиукраинской риторикой во время Революции Достоинства и в связях с осужденными за сепаратизм. Также в "Общественной инициативе действий" указывают на жалобы граждан и судебные иски, связанные с ее деятельностью.

Обращение активистов. Фото: "Общественная инициатива действий"

Активисты отмечают, что лицо, представляющее права человека, должно быть безупречно чистым в репутации и лояльным к государству. На момент публикации Мария Попова ситуацию публично не комментировала. Также пока отсутствует реакция со стороны Уполномоченного Верховной Рады.

Что известно о Марии Поповой

Мария Попова, депутат облсовета нескольких созывов родилась 4 февраля 1974 года в селе Новые Трояны Болградского района Одесской области. В 2012 году стала главным редактором газеты "Обозрение плюс". В 2015 году — баллотировалась в Одесский областной совет от партии "Наш край". Тогда же ее избрали депутатом Болградского райсовета. Является членом Союза журналистов и Ассоциации болгар Украины.

Напомним, недавно мы писали о том, как активисты требовали снести красную звезду на захоронении. А также о заявлениях омбудсмена о том, что ювенальные службы игнорируют свои обязанности.