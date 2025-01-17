Проти заступника голови Одеської прокуратури відкрили провадження

Заступник керівника Одеської прокуратури Максим Ракович (крайній праворуч). Фото: Одеська прокуратура

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру відкрити кримінальне провадження щодо заступника очільника Одеської обласної прокуратури Максима Раковича. Його підозрюють у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє УНІАН.

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Що знайшли у прокурора

У ВАКС припускають, що заявлені прокурором і його родиною активи на загальну суму майже у 52,5 млн грн могли бути придбані за рахунок незаконно отриманих коштів. Зазначимо, що мати Максима Раковича у 2023 році оформила на себе будинок у курортному селищі Санжейка площею 274,5 кв. м та квартиру в Одесі площею близько 100 кв. м. Того ж року теща посадовця також придбала житло в Одесі площею 94,7 кв. м.

Що загрожує прокурору

Після рішення суду САП відкрила щодо Максима Раковича одразу два провадження — щодо необґрунтованих активів і внесення недостовірних даних у декларацію. Максимальне покарання за ці злочини — до десяти років ув'язнення з забороною працювати на певних посадах строком до трьох років.

Нагадаємо, директор комунального підприємства в Одесі протягом дев'яти років не декларує жодного майна. Також ми писали, що НАЗК зацікавилася статками доньки одеського депутата.