Против заместителя главы Одесской прокуратуры открыли производство

Заместитель руководителя Одесской прокуратуры Максим Ракович (крайний справа). Фото: Одесская прокуратура

Высший антикоррупционный суд обязал Специализированную антикоррупционную прокуратуру открыть уголовное производство в отношении заместителя главы Одесской областной прокуратуры Максима Раковича. Его подозревают в незаконном обогащении на десятки миллионов гривен.

Об этом сообщает УНИАН.

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В ВАКС предполагают, что заявленные прокурором и его семьей активы на общую сумму почти в 52,5 млн грн могли быть приобретены за счет незаконно полученных средств. Отметим, что мать Максима Раковича в 2023 году оформила на себя дом в курортном поселке Санжейка площадью 274,5 кв. м и квартиру в Одессе площадью около 100 кв. м. В том же году теща чиновника также приобрела жилье в Одессе площадью 94,7 кв. м.

Что грозит прокурору

После решения суда САП открыла в отношении Максима Раковича сразу два производства — по необоснованным активам и внесению недостоверных данных в декларацию. Максимальное наказание за эти преступления — до десяти лет заключения с запретом работать на определенных должностях сроком до трех лет.

Напомним, директор коммунального предприятия в Одессе в течение девяти лет не декларирует ни одного имущества. Также мы писали, что НАПК заинтересовалось состоянием дочери одесского депутата.