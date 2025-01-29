На дитяче відділення в інфекційній лікарні виділятимуть 30 мільйонів гривень

Одеська інфекційна лікарня. Фото: Одеська міська рада

У ході постійної комісії із планування забудови територій, міського дизайну, архітектури та охорони культурної спадщини Одеської міськради знову постало питання ремонту інфекційної лікарні. З цією метою планують виділити додатково 35 мільйонів із міського бюджету.

Про це Новини.LIVE дізналися із засідання профільної комісії ЗМР.

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На що піде 35 мільйонів

Згідно із планом, 30 мільйонів гривень мають піти на ремонт дитячого відділення інфекційної лікарні, де ремонт уже виконали майже на 70%. Зокрема, планують налагодити інженерні мережі для забезпечення киснем хворих на респіраторні інфекції.

Ще 5 мільйонів гривень планують витратити на енергозберігаючі технології бактеріологічної лабораторії. Депутати підтримали виділення грошей, але пообіцяли, що обов’язково перевірять якість робіт.

Хто ще отримає гроші

Комісія також підтримала рішення про виділення мільйона гривень на підключення генератора в Міській клінічній лікарні №3. Ще 600 тисяч нададуть міській лікарні №8.

"Там тривають роботи з облаштування підвального приміщення, яке буде далі як бомбосховище. Йде завершення цих робіт", — заявив голова департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Левон Нікогосян.

Раніше ми писали, що Одеська обласна лікарня оголосила тендер на розробку проектно-кошторисної документації. Також повідомляли, що в Одесі з'явиться великий реабілітаційний центр.