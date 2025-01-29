На детское отделение в инфекционной больнице выделят 30 миллионов гривен

Одесская инфекционная больница. Фото: Одесский городской совет

В ходе постоянной комиссии по планированию застройки территорий, городского дизайна, архитектуры и охраны культурного наследия Одесского горсовета вновь встал вопрос ремонта инфекционной больницы. С этой целью планируют выделить дополнительно 35 миллионов из городского бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали из заседания профильной комиссии ЗГС.

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На что пойдет 35 миллионов

Согласно плану, 30 миллионов гривен должны пойти на ремонт детского отделения инфекционной больницы, где ремонт уже выполнили почти на 70%. В частности, планируют наладить инженерные сети для обеспечения кислородом больных респираторными инфекциями.

Еще 5 миллионов гривен планируют потратить на энергосберегающие технологии бактериологической лаборатории. Депутаты поддержали выделение денег, но пообещали, что обязательно проверят качество работ.

Кто еще получит деньги

Комиссия также поддержала решение о выделении миллиона гривен на подключение генератора в Городской клинической больнице №3. Еще 600 тысяч предоставят городской больнице №8.

"Там продолжаются работы по обустройству подвального помещения, которое будет дальше как бомбоубежище. Идет завершение этих работ", — заявил глава департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян.

Ранее мы писали, что Одесская областная больница объявила тендер на разработку проектно-сметной документации. Также сообщали, что в Одессе появится крупный реабилитационный центр.