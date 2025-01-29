На детское отделение в инфекционной больнице выделят 30 миллионов гривен

На одесскую инфекционку выделят еще 35 млн — на что пойдут деньги
В ходе постоянной комиссии по планированию застройки территорий, городского дизайна, архитектуры и охраны культурного наследия Одесского горсовета вновь встал вопрос ремонта инфекционной больницы. С этой целью планируют выделить дополнительно 35 миллионов из городского бюджета.
Об этом Новини.LIVE узнали из заседания профильной комиссии ЗГС.
На что пойдет 35 миллионов
Согласно плану, 30 миллионов гривен должны пойти на ремонт детского отделения инфекционной больницы, где ремонт уже выполнили почти на 70%. В частности, планируют наладить инженерные сети для обеспечения кислородом больных респираторными инфекциями.
Еще 5 миллионов гривен планируют потратить на энергосберегающие технологии бактериологической лаборатории. Депутаты поддержали выделение денег, но пообещали, что обязательно проверят качество работ.
Кто еще получит деньги
Комиссия также поддержала решение о выделении миллиона гривен на подключение генератора в Городской клинической больнице №3. Еще 600 тысяч предоставят городской больнице №8.
"Там продолжаются работы по обустройству подвального помещения, которое будет дальше как бомбоубежище. Идет завершение этих работ", — заявил глава департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян.
Ранее мы писали, что Одесская областная больница объявила тендер на разработку проектно-сметной документации. Также сообщали, что в Одессе появится крупный реабилитационный центр.
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