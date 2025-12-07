Погода в Одесі 8 грудня: температура, дощ і прогноз по годинах

На Одесу насувається холодний вітер — якою буде температура
У понеділок, 8 грудня, Одеса проведе день під похмурим небом. Температура протягом доби майже не змінюватиметься і буде становити +5 °C, але висока вологість і пориви вітру додадуть дискомфорту.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Вночі стовпчики термометрів триматимуться на рівні +5 °C, однак через вітер відчуватиметься як +2 °C. Опадів не прогнозують, вологість становитиме близько 75%.
Вранці температура залишиться на рівні +5 °C, відчутна — +2 °C. Вітер дещо послабшає, але сіре небо й висока вологість збережуться.
До обіду можливі невеликі опади. Температура знизиться до +4 °C, а через вітер здаватиметься, що надворі близько +1 °C.
Увечері температура утримається на рівні +4 °C, відчуватиметься як +2 °C. Можливі слабкі опади, а вітер дещо стихне.
Сонце зійде о 07:27, а зайде о 16:10. Тривалість дня — 8 годин 42 хвилини.
Погода в Одеській області
- Хмарно.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +1...+6 °С, вдень +4...+9 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
