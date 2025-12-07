Погода в Одесі 8 грудня: температура, дощ і прогноз по годинах

Чоловік стоїть на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 8 грудня, Одеса проведе день під похмурим небом. Температура протягом доби майже не змінюватиметься і буде становити +5 °C, але висока вологість і пориви вітру додадуть дискомфорту.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Вночі стовпчики термометрів триматимуться на рівні +5 °C, однак через вітер відчуватиметься як +2 °C. Опадів не прогнозують, вологість становитиме близько 75%.

Вранці температура залишиться на рівні +5 °C, відчутна — +2 °C. Вітер дещо послабшає, але сіре небо й висока вологість збережуться.

До обіду можливі невеликі опади. Температура знизиться до +4 °C, а через вітер здаватиметься, що надворі близько +1 °C.

Увечері температура утримається на рівні +4 °C, відчуватиметься як +2 °C. Можливі слабкі опади, а вітер дещо стихне.

Сонце зійде о 07:27, а зайде о 16:10. Тривалість дня — 8 годин 42 хвилини.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

Хмарно.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі +1...+6 °С, вдень +4...+9 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, ми писали, яка температура буде на Різдво. Також повідомляли, що у Чорноморці на Одещині схил, який не укріплювали понад десять років, може обвалитися, а в Санжійці зсув уже знищив частину пляжу.