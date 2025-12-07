Погода в Одессе 8 декабря: температура, дождь и прогноз по часам

На Одессу надвигается холодный ветер — какой будет температура
В понедельник, 8 декабря, Одесса проведет день под пасмурным небом. Температура в течение суток почти не будет меняться и будет составлять +5 °C, но высокая влажность и порывы ветра добавят дискомфорта.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ночью столбики термометров будут держаться на уровне +5 °C, однако из-за ветра будет ощущаться как +2 °C. Осадков не прогнозируют, влажность составит около 75%.
Утром температура останется на уровне +5 °C, ощутимая — +2 °C. Ветер несколько ослабеет, но серое небо и высокая влажность сохранятся.
К обеду возможны небольшие осадки. Температура снизится до +4 °C, а из-за ветра будет казаться, что на улице около +1 °C.
Вечером температура удержится на уровне +4 °C, будет ощущаться как +2 °C. Возможны слабые осадки, а ветер несколько стихнет.
Солнце взойдет в 07:27, а зайдет в 16:10. Продолжительность дня — 8 часов 42 минуты.
Погода в Одесской области
- Облачно, облачно.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
