Україна
На Одессу надвигается холодный ветер — какой будет температура

На Одессу надвигается холодный ветер — какой будет температура

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 16:45
Погода в Одессе 8 декабря: температура, дождь и прогноз по часам
Мужчина стоит на улице. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 8 декабря, Одесса проведет день под пасмурным небом. Температура в течение суток почти не будет меняться и будет составлять +5 °C, но высокая влажность и порывы ветра добавят дискомфорта.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Ночью столбики термометров будут держаться на уровне +5 °C, однако из-за ветра будет ощущаться как +2 °C. Осадков не прогнозируют, влажность составит около 75%.

Утром температура останется на уровне +5 °C, ощутимая — +2 °C. Ветер несколько ослабеет, но серое небо и высокая влажность сохранятся.

К обеду возможны небольшие осадки. Температура снизится до +4 °C, а из-за ветра будет казаться, что на улице около +1 °C.

Вечером температура удержится на уровне +4 °C, будет ощущаться как +2 °C. Возможны слабые осадки, а ветер несколько стихнет.

Солнце взойдет в 07:27, а зайдет в 16:10. Продолжительность дня — 8 часов 42 минуты.

Опади повертаються — якою буде погода в Одесі завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно, облачно.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Опади повертаються — якою буде погода в Одесі завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, мы писали, какая температура будет на Рождество. Также сообщали, что в Черноморце Одесской области склон, который не укрепляли более десяти лет, может обвалиться, а в Санжейце оползень уже уничтожил часть пляжа.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы дождь температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
