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На Одесу суне буревій — синоптики попередили містян про небезпеку

15 грудня 2024 14:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Штормове попередження в Одесі: пориви вітру та мінна небезпека
Шторм на морі. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Завтра, 16 грудня, в Одесі та області очікуються пориви західного вітру до 15-20 м/с. Одеситів закликають бути пильними, уникати пляжних зон та дотримуватись правил безпеки. Також прогнозується ожеледиця на дорогах області.

Про це у неділю, 15 грудня, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Попередження про шторм. Фото: скриншот

Шторм в Одесі 

Упродовж доби 16 грудня по Одесі та області синоптики прогнозують західний вітер зі швидкістю 15-20 м/с. У зв’язку з цим мерія звертається до мешканців та гостей міста з проханням максимально обмежити пересування, особливо літнім людям, дітям і вагітним жінкам. Важливо не залишати транспортні засоби під деревами чи лініями електропередач, а також бути обережними під час пересування під деревами, оскільки сильний вітер може спричинити падіння гілок або кабелів.

Мінні небезпека

Шторм у Чорному морі посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102.

Контакти екстрених служб

  • Медична допомога: 103
  • Патрульна служба: 102
  • Комунальна допомога: 15-01

Нагадаємо, в Одеській області розпочато роботи з влаштування систем захисту доріг від снігових заметів. Також ми писали про ситуацію з ракетоносіями у Чорному морі.  

Одеса Чорне море синоптик Новини Одеси прогноз погоди шторм

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