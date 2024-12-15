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На Одессу двигается ураган — синоптики предупреждают об опасности

15 декабря 2024 14:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Штормовое предупреждение в Одессе: порывы ветра и минная опасность
Шторм на море. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Завтра, 16 декабря, в Одессе и области ожидаются порывы западного ветра до 15-20 м/с. Одесситов призывают быть бдительными, избегать пляжных зон и соблюдать правила безопасности. Также прогнозируется гололедица на дорогах области.

Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Предупреждение о шторме. Фото: скриншот

Шторм в Одессе

За сутки 16 декабря по Одессе и области синоптики прогнозируют западный ветер со скоростью 15-20 м/с. В связи с этим мэрия обращается к жителям и гостям города с просьбой максимально ограничить передвижение, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам. Важно не оставлять транспортные средства под деревьями или линиями электропередач, а также быть осторожными при передвижении под деревьями, поскольку сильный ветер может привести к падению ветвей или кабелей.

Минная опасность

Шторм в Черном море усугубляет минную опасность. Есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфование к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне крайне опасно. В случае обнаружения мин или подобных предметов нельзя к ним прикасаться. Следует немедленно сообщать об этом по номеру 102.

Контакты экстренных служб

  • Медицинская помощь: 103
  • Патрульная служба: 102
  • Коммунальная помощь: 15-01

Напомним, в Одесской области начаты работы по устройству систем защиты дорог от снежных заносов. Также мы писали о ситуации с ракетоносителями в Черном море.   

Одесса Черное море синоптик Новости Одессы прогноз погоды шторм

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