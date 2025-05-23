Пожежа в одеському кафе - що знищив вогонь та як рятувальники ДСНС його ліквідували

Працівники ДСНС. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

В одному з кафе на пляжі на 13-й Станції Великого Фонтану сьогодні спалахнула масштабна пожежа. Вогонь майже повністю знищив приміщення закладу, однак обійшлося без жертв та постраждалих.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

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Кафе спалахнуло в Приморському районі міста по вулиці Фонтанська дорога. Одеські рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 100 квадратних метрів, доки вогонь не перекинувся на сусідні будівлі. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Причину загоряння та заподіяні полум'ям збитки наразі ще встановлюють.

"Від ДСНС залучались 6 одиниць техніки та 24 вогнеборця",— йдеться у повідомленні рятувальників.

Рятувальник працює. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Ліквідація пожежі. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Перемога над полум'ям. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Що робити при пожежі

Якщо пожежа застала вас у приміщенні, слідуйте наступним інструкціям:

якщо ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього на підлогу та повзіть під хмарою до дверей, але не відчиняйте їх відразу;

обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо вони не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо гарячі – не відчиняйте їх, дим та полум'я не дозволять вам вийти;

щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальше проникнення диму та повертайтесь поповзом у глибину приміщення;

присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте чи розбийте вікно, висуньтеся та кричіть "Допоможіть, пожежа!";

якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення;

якщо ви знаходитесь у висотному будинку не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежу у Білоцерківській ТЕЦ. А також про ліквідацію загоряння у центрі Одеси.