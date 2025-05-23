Пожар в одесском кафе — что уничтожил огонь и как спасатели ГСЧС его ликвидировали

Работники ГСЧС. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В одном из кафе на пляже на 13-й Станции Большого Фонтана сегодня разразился масштабный пожар. Огонь почти полностью уничтожил помещение заведения, однако обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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Кафе вспыхнуло в Приморском районе города по улице Фонтанская дорога. Одесские спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров, пока огонь не перекинулся на соседние здания. К счастью, погибших и пострадавших нет. Причину возгорания и причиненные пламенем убытки пока еще устанавливают.

"От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 24 пожарных",— говорится в сообщении спасателей.

Спасатель работает. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Ликвидация пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Победа над пламенем. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Что делать при пожаре

Если пожар застал вас в помещении, следуйте следующим инструкциям:

если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь в постели, а скатитесь с нее на пол и ползите под облаком к двери, но не открывайте ее сразу;

осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони, если она не горячая, то осторожно откройте ее и быстро выходите, а если горячая — не открывайте ее, дым и пламя не позволят вам выйти;

плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшее проникновение дыма и возвращайтесь ползком в глубину помещения;

присядьте, глубоко вдохните воздух, раскройте или разбейте окно, высуньтесь и кричите "Помогите, пожар!";

если вы выбрались через двери, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения;

если вы находитесь в высотном доме не бегите вниз сквозь костер, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания, используйте пожарную лестницу, помните, что во время пожара запрещено пользоваться лифтами.

Напомним, недавно мы писали о пожаре в Белоцерковской ТЭЦ. А также о ликвидации возгорания в центре Одессы.