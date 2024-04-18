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На папери для ремонту Одеської академії будівництва планують виділити два мільйони гривень

18 квітня 2024 15:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На папери для ремонту Одеської академії будівництва планують виділити два мільйони гривень
Розробка документації. Флюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі планують зробити ремонт навчального корпусу Одеської державної академії будівництва та архітектури. Проте лише на розробку технічної документації планують виділити понад два мільйона гривень з державного бюджету.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
 

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Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю оголосила Одеська державна академія будівництва та архітектури. Капітальний ремонт планується на об'єкті навчального корпусу  закладу (літ. С, С1), що знаходиться на вул. Дідріхсона, 4. Кількість поверхів у корпусі — сім, загальною площею 4 731 кв. метрів.

Подача пропозицій триватиме до 2 травня, того ж дня відбудеться аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. А розробити проєкт мають до 05 жовтня поточного року. Загалом на розробку проєкту готові витратити з місцевого бюджету 2 046 500 гривень.

Що планують зробити

  • зробити креслення існуючої будівлі та
  • планувальних рішень;
  • обстежити несущі будівельні конструкції;
  • оцінити технічний стан;будівлі;
  • визначити технічну можливість влаштування
  • утеплення;
  • розробити рекомендаційні заходи щодо
  • підвищення експлуатаційної придатності будівлі (в разі необхідності). 

Інші тендери в Одесі

Раніше ми писали, що в Одесі не припиняються роботи з ремонту узвозу Маринеско. Наразі на розробку технічної документації будівництва дренажної системи готові витрати понад півтора мільйона гривень. 

Також ми повідомляли, що в Одесі знову планується ремонтні роботи в одному з корпусів юридичної академії. Цього разу сума тендеру перевищує вісім мільйонів гривень.

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Одеська область
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