На папери для ремонту Одеської академії будівництва планують виділити два мільйони гривень

Розробка документації. Флюстративне фото: Freepik

В Одесі планують зробити ремонт навчального корпусу Одеської державної академії будівництва та архітектури. Проте лише на розробку технічної документації планують виділити понад два мільйона гривень з державного бюджету.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.



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Більше про тендер

Закупівлю оголосила Одеська державна академія будівництва та архітектури. Капітальний ремонт планується на об'єкті навчального корпусу закладу (літ. С, С1), що знаходиться на вул. Дідріхсона, 4. Кількість поверхів у корпусі — сім, загальною площею 4 731 кв. метрів.

Подача пропозицій триватиме до 2 травня, того ж дня відбудеться аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. А розробити проєкт мають до 05 жовтня поточного року. Загалом на розробку проєкту готові витратити з місцевого бюджету 2 046 500 гривень.

Що планують зробити

зробити креслення існуючої будівлі та

планувальних рішень;

обстежити несущі будівельні конструкції;

оцінити технічний стан;будівлі;

визначити технічну можливість влаштування

утеплення;

розробити рекомендаційні заходи щодо

підвищення експлуатаційної придатності будівлі (в разі необхідності).

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