На бумаги для ремонта Одесской академии строительства планируется выделить два миллиона гривен

Разработка документации. Флюстративное фото: Freepik

В Одессе планируется сделать ремонт учебного корпуса Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Однако только на разработку технической документации планируется выделить более двух миллионов гривен из государственного бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Больше о тендере

Закупку объявила Одесская государственная академия строительства и зодчества. Капитальный ремонт планируется на объекте учебного корпуса заведения (лит. С, С1), что находится на ул. Дидрихсона, 4. Количество этажей в корпусе – семь, общей площадью 4 731 кв. метров.

Подача предложений продлится до 2 мая, в тот же день состоится аукцион в формате открытых торгов с особенностями. А разработать проект до 05 октября текущего года. Всего на разработку проекта готовы потратить из местного бюджета 2 046 500 гривен.

Что планируют сделать

сделать чертежи существующего здания и

планировочных решений;

обследовать несущие строительные конструкции;

оценить техническое состояние; здания;

определить техническую возможность устройства

утепление;

разработать рекомендательные мероприятия по

повышение эксплуатационной пригодности здания (при необходимости).

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