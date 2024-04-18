На бумаги для ремонта Одесской академии строительства планируется выделить два миллиона гривен
В Одессе планируется сделать ремонт учебного корпуса Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Однако только на разработку технической документации планируется выделить более двух миллионов гривен из государственного бюджета.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
Закупку объявила Одесская государственная академия строительства и зодчества. Капитальный ремонт планируется на объекте учебного корпуса заведения (лит. С, С1), что находится на ул. Дидрихсона, 4. Количество этажей в корпусе – семь, общей площадью 4 731 кв. метров.
Подача предложений продлится до 2 мая, в тот же день состоится аукцион в формате открытых торгов с особенностями. А разработать проект до 05 октября текущего года. Всего на разработку проекта готовы потратить из местного бюджета 2 046 500 гривен.
Что планируют сделать
- сделать чертежи существующего здания и
- планировочных решений;
- обследовать несущие строительные конструкции;
- оценить техническое состояние; здания;
- определить техническую возможность устройства
- утепление;
- разработать рекомендательные мероприятия по
- повышение эксплуатационной пригодности здания (при необходимости).
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