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На бумаги для ремонта Одесской академии строительства планируется выделить два миллиона гривен

18 апреля 2024 15:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На бумаги для ремонта Одесской академии строительства планируется выделить два миллиона гривен
Разработка документации. Флюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе планируется сделать ремонт учебного корпуса Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Однако только на разработку технической документации планируется выделить более двух миллионов гривен из государственного бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку объявила Одесская государственная академия строительства и зодчества. Капитальный ремонт планируется на объекте учебного корпуса заведения (лит. С, С1), что находится на ул. Дидрихсона, 4. Количество этажей в корпусе – семь, общей площадью 4 731 кв. метров.

Подача предложений продлится до 2 мая, в тот же день состоится аукцион в формате открытых торгов с особенностями. А разработать проект до 05 октября текущего года. Всего на разработку проекта готовы потратить из местного бюджета 2 046 500 гривен.

Что планируют сделать

  • сделать чертежи существующего здания и
  • планировочных решений;
  • обследовать несущие строительные конструкции;
  • оценить техническое состояние; здания;
  • определить техническую возможность устройства
  • утепление;
  • разработать рекомендательные мероприятия по
  • повышение эксплуатационной пригодности здания (при необходимости).

Другие тендеры в Одессе

Ранее мы писали, что в Одессе не прекращаются работы по ремонту спуска Маринеско. На разработку технической документации строительства дренажной системы готовы расходы более полутора миллионов гривен.

Также мы сообщали, что в Одессе снова планируется ремонтные работы в одном из корпусов юридической академии. В этот раз сумма тендера превышает восемь миллионов гривен.

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