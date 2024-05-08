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На півдні Одещини могли відчути землетрус — що відомо

8 травня 2024 17:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На півдні Одещини могли відчути землетрус — що відомо
Сейсмічно активна зона у Румунії. Фото: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
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У південних регіонах Румунії за останню добу сталося три потужні землетруси, які могли відчути й в районі міста Рені, що на Одещині. Магнітуда найсильніших поштовхів становила 4,1 бала за шкалою Ріхтера. 

Про це повідомили у румунському Національному інституті досліджень та розробок у галузі фізики Землі.

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Найсильніший з трьох землетрусів стався 7 травня об 18:32, у сейсмічній зоні Вранча, район Бузеу. Його епіцентр був на відстані близько 120 кілометрів від Рені. Магнітуда поштовхів склала 4,1 бал за шкалою Ріхтера.

Окрім цього, поштовхи у 2,6 балів були відчутні о 23:37 поблизу Марамуреша, Сфинту-Георге та Фокшань. Останнє місце події знаходиться на відстані 90 кілометрів від кордонів з Одеською областю.

Що робити у разі землетрусу 

Якщо землетрус застав вас у приміщенні:

  • Якщо ви перебуваєте на перших поверхах, негайно залиште приміщення. В жодному разі не користуйтеся ліфтами, якщо проживаєте вище п’ятого поверху.
  • Залишаючись у приміщенні під час землетрусу, уникайте кутових кімнат. Відійдіть від вікон і предметів, які можуть придавити або поранити вас: дзеркал, шаф, тяжких високих меблів.
  • Оберіть найбезпечніші місця кімнати — дверний отвір або куток з несучими стінами. Сядьте, прикриваючи голову руками, щоб перечекати стихію.  
  • Якщо є можливість, заховайтеся під міцними столом або ліжком. Це захистить від падіння важких предметів та уламків.  
  • Перебуваючи у приміщенні, дочекайтеся завершення першої серії поштовхів і негайно залиште його. Швидко рушайте у найбільш відкрите місце, віддалившись від будівель і ліній електромереж.

Якщо землетрус застав в автомобілі:

  • Зупиніть автівку на узбіччі дороги якомога далі від високих споруд, шляхопроводів, мостів, ліній електромереж і відкрийте двері.
  • Залишайтеся в машині, допоки не вщухнуть коливання.  
  • Увімкніть радіо і слухайте рекомендації влади щодо подальших дій.

Землетруси в Україні

Ми писали, що зранку 14 квітня у румунській сейсмічній зоні від Вранчі до Брашова стався потужний землетрус за 200 кілометрів від Ізмаїлу. Магнітуда поштовхів становила 3,9 бала за шкалою Ріхтера. 

Також наприкінці лютого у Чорному морі поблизу острова Зміїний у середу, 28 лютого, стався землетрус магнітудою 2,7. Фахівці віднесли його до ледве відчутних. 

Додамо, що 15 січня потужний землетрус, що стався в Румунії, відчули й в Україні, зокрема в Ізмаїлі Одеської області. Відомо, що магнітуда поштовхів становила 4,3 бала за шкалою Ріхтера.

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