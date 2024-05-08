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На юге Одесчины могли ощутить землетрясение — что известно

8 мая 2024 17:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На юге Одесчины могли ощутить землетрясение — что известно
Сейсмически активная зона в Румынии. Фото: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В южных регионах Румынии за последние сутки произошло три мощных землетрясения, которые могли ощутить и в районе города Рени на Одесчине. Магнитуда сильнейших толчков составила 4,1 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщили в румынском Национальном институте исследований и разработок в области физики Земли.

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Землетрясения вблизи юга Одесчины

Самое сильное из трех землетрясений произошло 7 мая в 18:32, в сейсмической зоне Вранча, район Бузеу. Его эпицентр находился на расстоянии около 120 километров от Рени. Магнитуда толчков составила 4,1 балла по шкале Рихтера.

Кроме того, толчки в 2,6 балла были ощутимы в 23:37 вблизи Марамуреша, Сфинта-Георге и Фокшань. Последнее место происшествия находится в 90 километрах от границ с Одесской областью.

Что делать в случае землетрясения

Если землетрясение застало вас в помещении:

  • Если вы находитесь на первых этажах, немедленно покиньте помещение. В любом случае не пользуйтесь лифтами, если проживаете выше пятого этажа.
  • Оставаясь в помещении во время землетрясения, избегайте угловых комнат. Отойдите от окон и предметов, которые могут придавить или ранить вас: зеркал, шкафов, тяжелой высокой мебели.
  • Выберите самые безопасные места комнаты — дверной проем или угол с несущими стенами. Сядьте, прикрывая голову руками, чтобы переждать стихию.
  • Если есть возможность, спрячьтесь под крепким столом или кроватью. Это предохранит от падения тяжелых предметов и обломков.
  • Находясь в помещении, дождитесь завершения первой серии толчков и немедленно оставьте его. Быстро отправьтесь в наиболее открытое место, отдалившись от зданий и линий электросетей.

Если землетрясение застало в автомобиле:

  • Остановите автомобиль на обочине дороги как можно дальше от высоких сооружений, путепроводов, мостов, линий электросетей и откройте двери.
  • Оставайтесь в машине, пока не утихнут колебания.
  • Включите радио и слушайте рекомендации по поводу дальнейших действий.

Землетрясения в Украине

Мы писали, что утром 14 апреля в румынской сейсмической зоне от Вранчи до Брашова произошло мощное землетрясение в 200 километрах от Измаила. Магнитуда толчков составила 3,9 балла по шкале Рихтера.

Также в конце февраля в Черном море вблизи острова Змеиный в среду, 28 февраля, произошло землетрясение магнитудой 2,7. Специалисты отнесли его к едва ощутимым.

Добавим, что 15 января мощное землетрясение, которое произошло в Румынии, ощутили и в Украине, в частности в Измаиле Одесской области. Известно, что магнитуда толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

Одесса
землетрясение
Одесская область
Новости Одессы
Румуния

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