На півдні Одещини почався ремонт траси біля Ізмаїла

Ремонт дороги. Фото: Ізмаїльська РВА

Сьогодні, 25 грудня, в Одеській області розпочалися роботи з відновлення дорожнього полотна на трасі Т-16-07. Йдеться про ділянку між селом Стара Некрасівка та містом Ізмаїл.

Про це повідомив начальник Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіон Абашев.

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За його словами, роботи планують до кінця тижня, тож варто продувати свій маршрут у напрямку Ізмаїла.

"Підтримка даного автошляху у придатному для експлуатації стані має важливе значення, адже він веде до портів", — написав Абашев.

Які роботи відбуваються

вирівнювання узбіч та профілю дороги,

підсипка піщано-щебневою сумішшю,

відведення зайвої води з дороги.

Варто додати, що повне відновлення дороги наразі не відбувається. Через велику кількість вологи під дорожнім полотном в умовах мінусової температури оновлений асфальтний шар зіпсується, тому проведення ремонту наразі недоцільне.

Нагадаємо, в Одеській області планують відремонтувати міст через річку Когильник. Відомо, що на складання проєктної документації Служба відновлення інфраструктури готова витратити 4,7 мільйона гривень.

Також ми писали, що станом на 25 грудня з'явилася нова інформація щодо перетину кордонів в Одеській області. Наразі спостерігається значний затор у бік молдавського кордону до Паланки. Крім того, є скупчення машин при виїзді з самого обласного центру у межах двох стовпів. Радимо ретельніше продумати свій маршрут, аби встигти на святкування до рідних.