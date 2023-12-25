На юге Одесчины начался ремонт трассы около Измаила

Ремонт дороги. Фото: Измаильский РВА

Сегодня, 25 декабря, в Одесской области начались работы по восстановлению дорожного полотна на трассе Т-16-07. Речь идет об участке между селом Старая Некрасовка и городом Измаил.

Об этом сообщил начальник Измаильской районной военной администрации Родион Абашев.

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По его словам, работы планируют до конца недели, поэтому стоит продавать свой маршрут в направлении Измаила.

"Поддержка данного автодороги в пригодном для эксплуатации состоянии имеет важное значение, ведь он ведет в порты", — написал Абашев.

Какие работы проходят

выравнивание обочин и профиля дороги,

подсыпка песчано-щебневой смесью,

отвод лишней воды с дороги.

Следует добавить, что полное восстановление дороги пока не происходит. Из-за большого количества влаги под дорожным полотном в условиях минусовой температуры обновленный асфальтный слой испортится, поэтому проведение ремонта нецелесообразно.

Напомним, в Одесской области планируют отремонтировать мост через реку Когильник. Известно, что на составление проектной документации Служба восстановления инфраструктуры готова потратить 4,7 миллиона гривен.

Также мы писали, что на 25 декабря появилась новая информация о пересечении границ в Одесской области. В настоящее время наблюдается значительная пробка в сторону молдавской границы в Паланку. Кроме того, есть скопления машин при выезде из самого областного центра в пределах двух столбов. Советуем более тщательно продумать свой маршрут, чтобы успеть на празднование родным.