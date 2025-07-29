Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На півдні України посилять перевірки вантажівок — на який термін

На півдні України посилять перевірки вантажівок — на який термін

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 18:10
На Одещині та Миколаївщині посилили перевірки вантажівок на дорогах
Перевірка вантажівки. Фото ілюстративне: kyivcity.gov.ua

На Одещині та Миколаївщині посилять перевірки вантажівок протягом наступних 4 тижнів. Йдеться про дотримання вагового контролю через високу температуру повітря.

Про це повідомив голова "Укртрансбезпеки" Микита Лагунін.

Реклама
Читайте також:

Перевірки на дорогах

Останнім часом на півдні України продовжуються рейди з дотримання габаритно-вагових норм, а також на порушення режиму праці та відпочинку. Голова "Укртранспезпеки" Микита Лагунін анонсував посилення перевірок у Миколаївській та Одеській областях протягом наступних 4 тижнів.

"Ми вже підготували наказ, який продовжує посилені заходи контролю ще на чотири тижні. Так, чотири. Так, ми досі тут. Що буде далі — побачимо. Ротацію інспекторського складу вже здійснено. Нові екіпажі вже на маршрутах", — написав очільник "Укртранспезпеки" Микита Лагунін у соцмережі.

None - фото 1
Повідомлення Микити Лагуніна. Фото: скриншот посту Микити Лагуніна

Додамо, під час посилених заходів на окремих ділянках доріг області контроль за дотриманням вагових норм відбувається цілодобово. Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 °C. Це стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Києві на рік обмежать рух біля станції метро. А також про те, скільки витратять на дороги на Одещині.

Одеса дороги Одеська область Миколаївська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації