На Одещині та Миколаївщині посилили перевірки вантажівок на дорогах

Перевірка вантажівки. Фото ілюстративне: kyivcity.gov.ua

На Одещині та Миколаївщині посилять перевірки вантажівок протягом наступних 4 тижнів. Йдеться про дотримання вагового контролю через високу температуру повітря.

Про це повідомив голова "Укртрансбезпеки" Микита Лагунін.

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Останнім часом на півдні України продовжуються рейди з дотримання габаритно-вагових норм, а також на порушення режиму праці та відпочинку. Голова "Укртранспезпеки" Микита Лагунін анонсував посилення перевірок у Миколаївській та Одеській областях протягом наступних 4 тижнів.

"Ми вже підготували наказ, який продовжує посилені заходи контролю ще на чотири тижні. Так, чотири. Так, ми досі тут. Що буде далі — побачимо. Ротацію інспекторського складу вже здійснено. Нові екіпажі вже на маршрутах", — написав очільник "Укртранспезпеки" Микита Лагунін у соцмережі.

Повідомлення Микити Лагуніна. Фото: скриншот посту Микити Лагуніна

Додамо, під час посилених заходів на окремих ділянках доріг області контроль за дотриманням вагових норм відбувається цілодобово. Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 °C. Це стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Києві на рік обмежать рух біля станції метро. А також про те, скільки витратять на дороги на Одещині.