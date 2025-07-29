На Одещині та Миколаївщині посилили перевірки вантажівок на дорогах

На півдні України посилять перевірки вантажівок — на який термін
На Одещині та Миколаївщині посилять перевірки вантажівок протягом наступних 4 тижнів. Йдеться про дотримання вагового контролю через високу температуру повітря.
Про це повідомив голова "Укртрансбезпеки" Микита Лагунін.
Перевірки на дорогах
Останнім часом на півдні України продовжуються рейди з дотримання габаритно-вагових норм, а також на порушення режиму праці та відпочинку. Голова "Укртранспезпеки" Микита Лагунін анонсував посилення перевірок у Миколаївській та Одеській областях протягом наступних 4 тижнів.
"Ми вже підготували наказ, який продовжує посилені заходи контролю ще на чотири тижні. Так, чотири. Так, ми досі тут. Що буде далі — побачимо. Ротацію інспекторського складу вже здійснено. Нові екіпажі вже на маршрутах", — написав очільник "Укртранспезпеки" Микита Лагунін у соцмережі.
Додамо, під час посилених заходів на окремих ділянках доріг області контроль за дотриманням вагових норм відбувається цілодобово. Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 °C. Це стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 тонн.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Києві на рік обмежать рух біля станції метро. А також про те, скільки витратять на дороги на Одещині.
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