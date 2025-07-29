В Одесской и Николаевской областях усилили проверки грузовиков на дорогах

На юге Украины усилят проверки грузовиков — на какой срок
В Одесской и Николаевской областях усилят проверки грузовиков в течение следующих 4 недель. Речь идет о соблюдении весового контроля в связи с высокой температурой воздуха.
Об этом сообщил глава "Укртрансбезопасности" Никита Лагунин.
Проверки на дорогах
В последнее время на юге Украины продолжаются рейды по соблюдению габаритно-весовых норм, а также на нарушение режима труда и отдыха. Глава "Укртранспезпеки" Никита Лагунин анонсировал усиление проверок в Николаевской и Одесской областях в течение следующих 4 недель.
"Мы уже подготовили приказ, который продлевает усиленные меры контроля еще на четыре недели. Да, четыре. Да, мы до сих пор здесь. Что будет дальше — увидим. Ротация инспекторского состава уже осуществлена. Новые экипажи уже на маршрутах", — написал глава "Укртранспезпеки" Никита Лагунин в соцсети.
Добавим, во время усиленных мероприятий на отдельных участках дорог области контроль за соблюдением весовых норм происходит круглосуточно. Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 °C. Это касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Напомним, недавно мы писали о том, что в Киеве на год ограничат движение возле станции метро. А также о том, сколько потратят на дороги в Одесской области.
Читайте Новини.LIVE!