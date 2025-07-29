В Одесской и Николаевской областях усилили проверки грузовиков на дорогах

Проверка грузовика. Фото иллюстративное: kyivcity.gov.ua

В Одесской и Николаевской областях усилят проверки грузовиков в течение следующих 4 недель. Речь идет о соблюдении весового контроля в связи с высокой температурой воздуха.

Об этом сообщил глава "Укртрансбезопасности" Никита Лагунин.

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В последнее время на юге Украины продолжаются рейды по соблюдению габаритно-весовых норм, а также на нарушение режима труда и отдыха. Глава "Укртранспезпеки" Никита Лагунин анонсировал усиление проверок в Николаевской и Одесской областях в течение следующих 4 недель.

"Мы уже подготовили приказ, который продлевает усиленные меры контроля еще на четыре недели. Да, четыре. Да, мы до сих пор здесь. Что будет дальше — увидим. Ротация инспекторского состава уже осуществлена. Новые экипажи уже на маршрутах", — написал глава "Укртранспезпеки" Никита Лагунин в соцсети.

Сообщение Никиты Лагунина. Фото: скриншот поста Никиты Лагунина

Добавим, во время усиленных мероприятий на отдельных участках дорог области контроль за соблюдением весовых норм происходит круглосуточно. Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 °C. Это касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Киеве на год ограничат движение возле станции метро. А также о том, сколько потратят на дороги в Одесской области.