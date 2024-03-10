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На проєкт реконструкції двох парків Одеси планують витратити майже мільйон — Prozorro

10 березня 2024 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На проєкт реконструкції двох парків Одеси планують витратити майже мільйон — Prozorro
Парк Перемоги в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі оголосили одразу два тендери на проєкти утримання та реконструкції парків. На ці цілі під час війни готові виділити з міського бюджету майже мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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На проєкт утримання двох парків Одеси планують витратити майже мільйон — Prozorro - фото 1
Дані про аукціон. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Закупівлю оголосив Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради. Вона проходитиме у форматі відкритих торгів. Подавати пропозиції можна до 14 березня. 

Які парки хочу реконструювати

У тендері мовиться про архітектурні, інженерні та планувальні послуги для парків Перемоги та ім. Шевченка. Сума закупівель 450 000 та 420 000 відповідно. За умовами контракту підрядник за ці гроші має підготувати проєкт реконструкції до кінця травня цього року.

На проєкт утримання двох парків Одеси планують витратити майже мільйон — Prozorro - фото 2
Дані про аукціон. Фото: скриншот

Що планують зробити

Опублікований список проведених робіт передбачає:

  • збір і систематизацію вихідних даних;
  • інформація про територію;
  • аналіз сучасного використання території, наявні будівлі, споруди та елементи благоустрою;
  • розробку архітектурного рішення зі стилістичною ідеєю, що виявить індивідуальні риси парку, з максимальним збереженням дерев та інших зелених насаджень парку;
  • розробка основні критерії щодо місць для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності,
  • передбачити організацію прогулянкових алей та доріжок;

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, на комплексне утримання міжнародних автомобільних пунктів пропуску на Одещині спрямують 40 мільйонів гривень. За ці гроші планується утримання восьми КПП.

Також ми писали, що одеські прокурори скасували тендер на понад 24 мільйони гривень. Відомо, що за ці кошти планувалося придбати закупівлю засобів оповіщення та інформування населення.

Додамо, одеське Управління капбудівництва розірвало договір з підрядником на реконструкцію будівлі скандального райсуду. На роботи планували виділити понад 100 мільйонів гривень. 

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Новини Одеси
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