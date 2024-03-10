Проект реконструкции двух парков Одессы планируют потратить почти миллион — Prozorro

Парк Победы в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе объявили сразу два тендера на проекты содержания и реконструкции парков. На эти цели во время войны готовы выделить из городского бюджета около миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные об аукционе. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Закупку объявил Департамент по экологии и развитию рекреационных зон Одесского городского совета. Она будет проходить в формате открытых торгов. Подавать предложения можно до 14 марта.

Какие парки хочу реконструировать

В тендере говорится об архитектурных, инженерных и планировочных услугах для парков Победы и им. Шевченко. Сумма закупок 450 000 и 420 000 соответственно. По условиям контракта, подрядчик за эти деньги должен подготовить проект реконструкции до конца мая этого года.

Данные об аукционе. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Опубликованный список проводимых работ предусматривает:

сбор и систематизацию исходных данных;

информация о территории;

анализ современного использования территории, имеющиеся здания, сооружения и элементы благоустройства;

разработку архитектурного решения со стилистической идеей, которая выявит индивидуальные черты парка, с максимальной сохранностью деревьев и других зеленых насаждений парка;

разработка основных критериев мест для размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности,

предусмотреть организацию прогулочных аллей и дорожек;

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, на комплексное содержание международных автомобильных пунктов пропуска в Одесской области направят 40 миллионов гривен. За эти деньги планируется содержание восьми КПП.

Также мы писали, что одесские прокуроры отменили тендер более чем на 24 миллиона гривен. Известно, что на эти средства планировалось приобрести закупку средств оповещения и информирования населения.

Добавим, одесское Управление капстроительства разорвало договор с подрядчиком на реконструкцию здания скандального райсуда. На работы планировалось выделить более 100 миллионов гривен.