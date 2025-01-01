Новий рік 2025: чого очікують одесити у рік Змії

Одесити гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

2025-й нарешті настав — рік, на який багато хто покладав особливі сподівання. Під покровом мудрої Змії, символу справедливості у багатьох культурах, цей рік обіцяє принести довгоочікувані зміни та нові горизонти. Старі проблеми можуть зникнути, а тих, хто готовий до нових викликів, чекають несподівані можливості.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чого вони очікують від 2025 року.

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Найголовніше — мир

Багато одеситів, як і українців загалом, покладають на 2025 рік найголовнішу надію — завершення війни. Мир, який усі так довго чекали, має стати ключем до процвітання і нового життя для України. Про це каже й Ірина, яка впевнена, що цього хочуть абсолютно всі люди.

"Я чекаю на мир. Це сьогодні найголовніше, бо цього хочуть люди", — зазначає Ірина.

Одеситка Ірина із сином. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Схожої думки Ірина та Анна, які наразі нічого не планують на майбутнє, бо "живуть одним днем" та постійно стежать за воєнними новинами. Але від цього, діляться жінки, вже втомилися.

"Ми чекаємо на мир. Це найголовніше для нас. Адже без миру неможливо нормально жити та щось планувати", — розповідають Ірина та Анна.

Одеситки Ірина та Анна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас одеситка Ольга також сильно чекає миру, щоб дитина росла в безпеці. І після завершення бойових дій жінка планує показати доньці мальовничі куточки нашої країни.

"Ми чекаємо на мир та щастя. Хочемо, аби наша дитина нарешті росла в безпеці, а не під постійні сигнали повітряної тривоги", — додає Ольга.

Одеситка Ольга. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Перемога буде

Чимало людей прагнуть не лише миру, а й справжньої перемоги України. Без перемоги важко вірити, що мир буде тривалим, адже ворог безжальний і може знову спробувати вдертися на наші землі. Тому поступки неприпустимі — лише тверда рішучість і повний тріумф зможуть гарантувати безпеку і майбутнє для нашої країни.

"Понад усе чекаю перемоги. А все інше обовʼязково буде після. Я в це вірю", — вважає Олена.

Одеситка Олена. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

А ось одесит Іван Миколайович додає, що для перемоги потрібно усім вірити у краще. І тоді все обовʼязково буде так, як побажали у новорічну ніч.

"Чекаємо лише на добре і гарне. Будемо на це сподіватися. І, звісно, сподіваємося на перемогу", — підсумовує Іван Миколайович.

Одесит Іван Миколайович. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Усі ці надії та сподівання можуть здійснитися, якщо щиро в них вірити. 2025 рік має стати тим переломним моментом, який повинен принести Україні бажані зміни та довгоочікувану перемогу у страшній війні. Віра в краще майбутнє й рішучі дії здатні перетворити мрії на реальність, і цей рік може стати початком нового, мирного етапу для нашої країни.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE зібрали побажання одеситів на 2025 рік.

Також ми писали, що побажали у Новий рік одесити українським військовим.