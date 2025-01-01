Новый год 2025: чего ожидают одесситы в год Змеи

Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос
2025 год наконец-то наступил — год, на который многие возлагали особые надежды. Под сенью мудрой Змеи, символа справедливости во многих культурах, этот год обещает принести долгожданные изменения и новые горизонты. Старые проблемы могут исчезнуть, а тех, кто готов к новым вызовам, ждут неожиданные возможности.
Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, чего они ждут от 2025 года.
Самое главное — мир
Многие одесситы, как и украинцы в целом, возлагают на 2025 год главную надежду — завершение войны. Мир, который так долго ждали, должен стать ключом к процветанию и новой жизни для Украины. Об этом говорит и Ирина, и она уверена, что этого хотят абсолютно все люди.
"Я жду мира. Это сегодня самое главное, потому что этого хотят люди", — отмечает Ирина.
Похожее мнение у Ирины и Анны, которые пока ничего не планируют на будущее, потому что "живут одним днем" и постоянно следят за военными новостями. Но от этого, делятся женщины, уже устали.
"Мы ждем мира. Это самое главное для нас. Ведь без мира невозможно нормально жить и что-то планировать", — рассказывают Ирина и Анна.
Вместе с тем, одесситка Ольга также сильно ждет мира, чтобы ребенок рос в безопасности. И по завершении боевых действий женщина планирует показать дочке живописные уголки нашей страны.
"Мы ждем мира и счастья. Хотим, чтобы наш ребенок наконец рос в безопасности, а не под постоянные сигналы воздушной тревоги", — добавляет Ольга.
Победа будет
Многие люди стремятся не только к миру, но и к настоящей победе Украины. Без победы трудно верить, что мир будет длительным, ведь враг безжалостен и может снова попытаться ворваться на наши земли. Поэтому уступки недопустимы — только жесткая решимость и полный триумф смогут обеспечить безопасность и будущее для нашей страны.
"Больше всего жду победы. А все остальное обязательно будет после. Я в это верю", — считает Елена.
А вот одессит Иван Николаевич добавляет, что для победы нужно всем верить в лучшее. И тогда все обязательно будет так, как пожелали в новогоднюю ночь.
"Ждем только хорошего и хорошего. Будем на это надеяться. И, конечно, надеемся на победу", — заключает Иван Николаевич.
Все эти надежды и ожидания могут осуществиться, если искренне в них верить. 2025 год должен стать тем переломным моментом, который должен принести Украине желаемые изменения и долгожданную победу в страшной войне. Вера в лучшее будущее и решительные действия способна превратить мечты в реальность, и этот год может стать началом нового, мирного этапа для нашей страны.
Напомним, журналисты Новини.LIVE собрали пожелания одесситов на 2025 год.
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