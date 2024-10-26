Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На трасі Одеса-Рені спостерігаються затори arrow

На трасі Одеса-Рені спостерігаються затори

26 жовтня 2024 10:29
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Черги на кордоні з Молдовою та Румунією
Траса Одеса-Рені у бік Паланки. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На трасі Одеса-Рені спостерігаються затори сьогодні уранці, 26 жовтня. Найбільші затримки зафіксовані поблизу КПП і села Маяки та в Орлівці. Водіям слід поспішити з виїздом за кордон, щоб уникнути довгих очікувань під час руху.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на трасі Одеса-Рені

Скупчення автомобілів спостерігається біля села Маяки та контрольно-пропускного пункту на території Нижньодністровського національного парку. Довжина черги на цій ділянці сягає понад кілометр, а рух значно сповільнений через перевірку документів.

КПП Паланка
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Схожа ситуація спостерігається і на КПП "Старокозаче — Тудора", де також утворилися затори. Рух позначено на картах помаранчевим кольором.

КПП Старокозаче
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

Хоча на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла фіксуються невеликі затримки, вони не мають критичного впливу на трафік. Проте на пункті пропуску "Орлівка" велика черга на виїзд до Румунії.

КПП Орлівка
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.

КПП РЕНІ
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Водіям варто враховувати ці затримки при плануванні поїздок у цьому напрямку.

Нагадаємо, на сьогодні в Одесі опадів або сильного вітру синоптики не прогнозують. 

Також ми повідомляли, що з 10 листопада на кордонах Європейського Союзу запрацюють нові правила перетину кордону. Запрацює нова біометрична система EES (Entry/Exit System), яка замінить штампи у паспорті.

затори Одеса черги на кордоні Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:20 На Одещині звільнили прокурора через високу пенсію та виплати

11:18 Зеленський різко відреагував на нічну атаку РФ

10:55 Небезпека з боку Чорного моря — бойові кораблі на чергуванні

10:47 Українка з Only Fans сплатила понад 13 млн гривень податків

10:46 У Львові загорілася вантажівка — палали мішки з вугіллям

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

10:29 На трасі Одеса-Рені спостерігаються затори

10:23 Захоплення землі у Голосіївському парку — суд виніс рішення

10:07 Конфіскація майна керівників МСЕК — у НАЗК пояснили нюанси

10:03 У Львові суд оголосив рішення щодо проросійської партії

10:00 На Одещині підліток-мотоцикліст з пасажирками потрапили в ДТП

11:20 На Одещині звільнили прокурора через високу пенсію та виплати

11:18 Зеленський різко відреагував на нічну атаку РФ

10:55 Небезпека з боку Чорного моря — бойові кораблі на чергуванні

10:47 Українка з Only Fans сплатила понад 13 млн гривень податків

10:46 У Львові загорілася вантажівка — палали мішки з вугіллям

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

10:29 На трасі Одеса-Рені спостерігаються затори

10:23 Захоплення землі у Голосіївському парку — суд виніс рішення

10:07 Конфіскація майна керівників МСЕК — у НАЗК пояснили нюанси

10:03 У Львові суд оголосив рішення щодо проросійської партії

10:00 На Одещині підліток-мотоцикліст з пасажирками потрапили в ДТП

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні