Очереди на границе с Молдовой и Румынией

Трасса Одесса-Рени в сторону Паланки. Фото: скриншот

На трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки сегодня утром, 26 октября. Наибольшие задержки зафиксированы вблизи КПП и села Маяки и Орловке. Водителям следует поспешить с выездом за границу во избежание долгих ожиданий во время движения.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на трассе Одесса-Рени

Скопление автомобилей наблюдается у села Маяки и контрольно-пропускного пункта на территории Нижнеднестровского национального парка. Длина очереди на этом участке достигает более километра, а движение значительно замедлено из-за проверки документов.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Похожая ситуация наблюдается и на КПП "Старокозачье — Тудора", где также образовались пробки. Движение отмечено на картах оранжевым цветом.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку

Хотя на трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила фиксируются небольшие задержки, они не оказывают критического влияния на трафик. Однако на пункте пропуска "Орловка" большая очередь на выезд в Румынию.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация иная: очередей на пересечение границы нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.

Дорога к Рени. Фото: скриншот

Водителям следует учитывать эти задержки при планировании поездок по этому направлению.

Напомним, на сегодняшний день в Одессе осадков или сильного ветра синоптики не прогнозируют.

Также мы сообщали, что с 10 ноября на границах Европейского Союза заработают новые правила пересечения границы . Заработает новая биометрическая система EES (Entry/Exit System), заменяющая штампы в паспорте.