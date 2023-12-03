На трасі Одеса — Рені ускладнено рух транспорту, а на кордоні черги
Станом на ранок, 3 грудня, на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне спостерігається незначне скупчення машин на КПП. На самому пункті пропуску машин досить багато. До румунського кордону дістатися теж не буде складно.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
На трасі Одеса — Рені, як зазвичай, ускладнений рух у районі КПП, що розташовується за селом Маяки. На Google Maps ця ділянка червона. Наразі спостерігається майже кілометр затору. Дорога до Паланки триватиме понад годину. На самому пункті пропуску у Молдову легкових автівок досить багато, а вантажні стоять у черзі аж на трасі.
Затори на Орлівку
Наразі на міжнародній трасі спостерігаються незначні затори у межах Татарбунар та Саф'ян. Дорога до КПП триватиме понад чотири години.
Цікаво водіям
Додамо, що поїздка до Татарбунарів, Ізмаїлу або Рені для чоловіків може перетворитися на справжній квест. Причина — КПП за селом Маяки, де прикордонники фактично не пропускають військовозобов'язаних, які бажають транзитом перетнути українсько-молдовський кордон. Чи законні дії прикордонників і що робити, якщо вас не пропускають до родичів? Журналісти Новини.LIVE звернулися з цим питанням до адвоката Олексія Шалару.
Нагадаємо, що Митна служба спростила процедуру виїзду авто з України. Для виїзду на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.
Також ми писали, що з 1 жовтня в Одесі та області відповідно до вимог ПДР усі водії механічних транспортних засобів поза населеними пунктами повинні вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. За недотримання норм порушникам загрожує штраф.
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