Затори на трасі Одеса-Рені 7 червня

На трасі Одеса-Рені утворилися затори — де водії стоять годинами
Увечері 7 червня головна траса Бессарабії, що веде до Молдови та Румунії, виявилася паралізованою через довгі черги на пунктах пропуску. Найбільше скупчення зафіксували в районі Паланки. На півдні Одещини затори менш значні, але водіям радять виїжджати раніше.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У напрямку до Молдови черги починаються вже на в’їзді в село Маяки, а також перед мостом, що веде до пункту "Паланка — Маяки — Удобне". У заторах стоять не лише перед самою митницею, а й на транзитній ділянці територією Молдови. Поїздка до Паланки може затягнутись на декілька годин.
Затори на півдні Одещини
На південних відрізках траси М-15 у межах Сарати, Зорі, Татарбунарів, Кирничок і Саф’ян зафіксоване скупчення транспорту. Однак ці затори наразі не критичні та не мають значного впливу на швидкість руху. Перед поромним пунктом пропуску в Орлівці черг немає. Те ж саме стосується КПП "Рені". Проте на під’їзді до міста Рені рух сповільнений через локальний затор, що позначений на мапі як зона зниженої швидкості.
Нагадаємо, російські дрони атакували селище Овідіополь на Одещині, один із "шахедів" влучив у храм Православної Церкви України. Також ми писали, що у селищі Затока, що на Одещині через міну загинуло двоє людей під час купання.
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