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Головна Одеса На трасі Одеса-Рені утворилися затори — де водії стоять годинами

На трасі Одеса-Рені утворилися затори — де водії стоять годинами

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Дата публікації: 7 червня 2025 17:24
Затори на трасі Одеса-Рені 7 червня
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Увечері 7 червня головна траса Бессарабії, що веде до Молдови та Румунії, виявилася паралізованою через довгі черги на пунктах пропуску. Найбільше скупчення зафіксували в районі Паланки. На півдні Одещини затори менш значні, але водіям радять виїжджати раніше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У напрямку до Молдови черги починаються вже на в’їзді в село Маяки, а також перед мостом, що веде до пункту "Паланка — Маяки — Удобне". У заторах стоять не лише перед самою митницею, а й на транзитній ділянці територією Молдови. Поїздка до Паланки може затягнутись на декілька годин.

На трасі Одеса-Рені утворилися затори — де водії стоять годинами - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Затори на півдні Одещини

На південних відрізках траси М-15 у межах Сарати, Зорі, Татарбунарів, Кирничок і Саф’ян зафіксоване скупчення транспорту. Однак ці затори наразі не критичні та не мають значного впливу на швидкість руху. Перед поромним пунктом пропуску в Орлівці черг немає. Те ж саме стосується КПП "Рені". Проте на під’їзді до міста Рені рух сповільнений через локальний затор, що позначений на мапі як зона зниженої швидкості.

Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 4
Дорога до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Нагадаємо, російські дрони атакували селище Овідіополь на Одещині, один із "шахедів" влучив у храм Православної Церкви України. Також ми писали, що у селищі Затока, що на Одещині через міну загинуло двоє людей під час купання.

Одеса кордон Одеська область затори Новини Одеси черги
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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