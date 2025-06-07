Затори на кордонах Молдови та Румунії 7 червня

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Сьогодні, 7 червня, на трасі з Одеси у напрямку Молдови й Румунії утворилися серйозні затори. Найбільші труднощі — біля пункту пропуску "Паланка", де колона машин розтягнулась на кілька кілометрів. Водіям доводиться чекати понад дві години. Водночас деякі напрямки залишаються вільними.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на кордоні з Молдовою

У бік КПП "Паланка — Маяки — Удобне" рух ускладнений у районі сіл Великий Дальник та Маяки, а перед самим кордоном колона автівок розтягнулася на кілька кілометрів. Подорож до пункту пропуску може тривати понад дві години.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Натомість дорога до КПП "Старокозаче — Тудора" вільна, черг на митниці там не зафіксовано. Це може бути зручною альтернативою для виїзду до Молдови.

Затори на півдні Одещини

Схожа ситуація і на шляху до Румунії. На поромному переході "Орлівка — Ісакча" час очікування поки не критичний, однак затори спостерігаються в межах сіл Байрамча, Сарата та Холмське. Ускладнений рух і на мосту через канал Кофа.

Дорога до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

А от на КПП "Рені — Джурджулешть" ситуація спокійна — черг немає ані на виїзд з України, ані на в'їзд.

Нагадаємо, одесит, який керував самокатом у стані алкогольного сп'яніння, отримав штраф. Також ми писали, що з порту Чорноморськ на Одещині будуть прямувати вантажі у турецький Кумпорт, що розташований поблизу Стамбула.