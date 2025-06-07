Пробки на границах Молдовы и Румынии 7 июня

Выезд за границу — какая ситуация на трассе Одесса-Рени
Сегодня, 7 июня, на трассе из Одессы в направлении Молдовы и Румынии образовались серьезные пробки. Наибольшие трудности — возле пункта пропуска "Паланка", где колонна машин растянулась на несколько километров. Водителям приходится ждать более двух часов. В то же время некоторые направления остаются свободными.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки на границе с Молдовой
В сторону КПП "Паланка — Маяки — Удобное" движение затруднено в районе сел Большой Дальник и Маяки, а перед самой границей колонна автомобилей растянулась на несколько километров. Путешествие к пункту пропуска может длиться более двух часов.
Зато дорога к КПП "Староказачье — Тудора" свободна, очередей на таможне там не зафиксировано. Это может быть удобной альтернативой для выезда в Молдову.
Пробки на юге Одесской области
Похожая ситуация и на пути в Румынию. На паромном переходе "Орловка — Исакча" время ожидания пока не критическое, однако пробки наблюдаются в пределах сел Байрамча, Сарата и Холмское. Затруднено движение и на мосту через канал Кофа.
А вот на КПП "Рени — Джурджулешть" ситуация спокойная — очередей нет ни на выезд из Украины, ни на въезд.
Напомним, одессит, который управлял самокатом в состоянии алкогольного опьянения, получил штраф. Также мы писали, что из порта Черноморск в Одесской области будут направляться грузы в турецкий Кумпорт, расположенный вблизи Стамбула.
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