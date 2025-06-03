Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік Молдови та Румунії

Ситуація на трасі Одеса-Рені — затори на виїзді за кордон
У вівторок, 3 червня, на трасі Одеса — Рені затори утворюються шляхом до всіх КПП у сторону Молдови. Однак у бік Румунії в чергах мандрівникам свтояти не доведеться — проїзд наразі вільний.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску у Молдову "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є 2 великі затори — неподалік від самого КПП та біля села Маяки. Шляхом до "Старокозачого — Тудора" також вже утворилася одна невеличка тягнучка. Але найбільша черга автівок фіксується неподалік від Рені — простояти доведеться близько двох годин. Це необхідно враховувати, плануючи подорож.
Затори до Румунії
На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" заторів зранку немає. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, також тягнучок поки не спостерігається. Отже проїзд у бік КПП поки що повністю вільний, стояти у чергах не доведеться.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про водія, який збив жінку на дорозі. А також про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови.
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