Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік Молдови та Румунії

Затор біля села Маяки. Фото: скриншот

У вівторок, 3 червня, на трасі Одеса — Рені затори утворюються шляхом до всіх КПП у сторону Молдови. Однак у бік Румунії в чергах мандрівникам свтояти не доведеться — проїзд наразі вільний.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску у Молдову "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є 2 великі затори — неподалік від самого КПП та біля села Маяки. Шляхом до "Старокозачого — Тудора" також вже утворилася одна невеличка тягнучка. Але найбільша черга автівок фіксується неподалік від Рені — простояти доведеться близько двох годин. Це необхідно враховувати, плануючи подорож.

Затор біля КПП у Рені. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" заторів зранку немає. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, також тягнучок поки не спостерігається. Отже проїзд у бік КПП поки що повністю вільний, стояти у чергах не доведеться.

Шляхом до Румунії заторів нема. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про водія, який збив жінку на дорозі. А також про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови.