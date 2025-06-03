Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии

Ситуация на трассе Одесса-Рени — пробки на выезде за границу
Во вторник, 3 июня, на трассе Одесса — Рени пробки образуются по пути ко всем КПП в сторону Молдовы. Однако в сторону Румынии в очередях путешественникам стоять не придется — проезд пока свободен.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В сторону пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть 2 большие пробки — неподалеку от самого КПП и возле села Маяки. По пути к "Староказачьему — Тудора" также уже образовалась одна небольшая тянучка. Но самая значительная очередь автомобилей фиксируется неподалеку от Рени — простоять придется около двух часов. Это необходимо учитывать, планируя путешествие.
Пробки в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробок с утра нет. Возле канала Кофа, мост через который уже завершают ремонтировать, также тянучек пока не наблюдается. Так что проезд в сторону КПП пока полностью свободен, стоять в очередях не придется.
Напомним, недавно мы писали о водителе, который сбил женщину на дороге. А также о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову.
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