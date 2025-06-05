Одещину та Туреччину з'єднають перевозками вантажів морем

Вантажі з Одещини до Туреччини Чорним морем — новий маршрут
З порту Чорноморськ на Одещині будуть прямувати вантажі у турецький Кумпорт, що розташований поблизу Стамбула. Таку ініціативу запропонувала німецька компанія COSCO Shipping Europe.
Про це пишуть журналісти видання Gospodarka Morska.
Сполучення між Чорноморськом та Кумпортом
Новий проєкт компанії COSCO Shipping Europe"Black Sea Feeder Service" (BFS) пропонує Україні зв'язок з судноплавними лініями, що прямують на Далекий Схід. Йдеться про фідерні перевозки невеликими судами. Для нашої держави постійне сполучення з одним із портів Туреччини матиме велике значення, оскільки допоможе відбудувати морську економіку країни.
"Для України постійний сервіс до одного з її портів має не тільки економічне, але й політичне значення, ставши ознакою відновлення національної морської економіки, що постраждала після повномасштабного вторгнення РФ", — йдеться в повідомленні польського видання.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, наскільки продовжили угоду щодо транспортного безвізу із ЄС. А також про те, що продовольча безпека світу залежить від зерна з портів Одещини.
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