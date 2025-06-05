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Головна Одеса Вантажі з Одещини до Туреччини Чорним морем — новий маршрут

Вантажі з Одещини до Туреччини Чорним морем — новий маршрут

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Дата публікації: 5 червня 2025 18:40
Одещину та Туреччину з'єднають перевозками вантажів морем
Корабель компанії COSCO. Фото ілюсративне: Maritime Gateway

З порту Чорноморськ на Одещині будуть прямувати вантажі у турецький Кумпорт, що розташований поблизу Стамбула. Таку ініціативу запропонувала німецька компанія COSCO Shipping Europe.

Про це пишуть журналісти видання Gospodarka Morska.

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Сполучення між Чорноморськом та Кумпортом

Новий проєкт компанії COSCO Shipping Europe"Black Sea Feeder Service" (BFS) пропонує Україні зв'язок з судноплавними лініями, що прямують на Далекий Схід. Йдеться про фідерні перевозки невеликими судами. Для нашої держави постійне сполучення з одним із портів Туреччини матиме велике значення, оскільки допоможе відбудувати морську економіку країни. 

"Для України постійний сервіс до одного з її портів має не тільки економічне, але й політичне значення, ставши ознакою відновлення національної морської економіки, що постраждала після повномасштабного вторгнення РФ", — йдеться в повідомленні польського видання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, наскільки продовжили угоду щодо транспортного безвізу із ЄС. А також про те, що продовольча безпека світу залежить від зерна з портів Одещини.

Туреччина Одеса Чорне море корабель Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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