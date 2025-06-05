Одесскую область и Турцию соединят перевозками грузов морем

Корабль компании COSCO. Фото иллюстративное: Maritime Gateway

Из порта Черноморск в Одесской области будут направляться грузы в турецкий Кумпорт, расположенный вблизи Стамбула. Такую инициативу предложила немецкая компания COSCO Shipping Europe.

Об этом пишут журналисты издания Gospodarka Morska.

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Сообщение между Черноморском и Кумпортом

Новый проект компании COSCO Shipping Europe "Black Sea Feeder Service" (BFS) предлагает Украине связь с судоходными линиями, направляющимися на Дальний Восток. Речь идет о фидерных перевозках небольшими судами. Для нашего государства постоянное сообщение с одним из портов Турции будет иметь большое значение, поскольку поможет отстроить морскую экономику страны.

"Для Украины постоянный сервис к одному из ее портов имеет не только экономическое, но и политическое значение, став признаком восстановления национальной морской экономики, пострадавшей после полномасштабного вторжения РФ",— говорится в сообщении польского издания.

Напомним, недавно мы писали о том, насколько продлили соглашение по транспортному безвизу с ЕС. А также о том, что продовольственная безопасность мира зависит от зерна из портов Одесской области.