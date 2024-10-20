Затори на трасі Одеса-Рені через великий трафік до кордону

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Увечері 20 жовтня на трасі Одеса-Рені спостерігаються затори, особливо біля пунктів пропуску, через велику кількість охочих виїхати до сусідніх країн. наразі проїзд в напрямку до кордону з Молдовою та Румунією ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса-Рені

Найбільше скупчення транспорту спостерігається поблизу села Маяки та перед контрольно-пропускним пунктом (КПП) на території Нижньодністровського національного парку. Черга на цій ділянці становить понад пів кілометра, рух значно уповільнений.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Крім того, рух утруднений на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", де траса позначена помаранчевим кольором через уповільнений трафік.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

На трасі М-15 також зафіксовано скупчення машин поблизу Татарбунарів, Броски, Ізмаїла та в Орлівці, але ці черги не мають суттєвого впливу на загальний трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

На іншому пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація інша: черг на перетин кордону з Молдовою немає, однак на в’їзді до України утворився затор, позначений червоним кольором на картах.

Дорога до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, з України за вісім місяців намагалися нелегально вивезти товарів на 6,5 млрд грн.

Також з 10 листопада на кордонах Європейського Союзу запрацюють нові правила перетину кордону. Запрацює нова біометрична система EES (Entry/Exit System), яка замінить штампи у паспорті.