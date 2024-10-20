Пробки на трассе Одесса-Рени из-за большого трафика до границы

Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот

Вечером 20 октября на трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки, особенно возле пунктов пропуска, из-за большого количества желающих выехать в соседние страны. Сейчас проезд в направлении границы с Молдовой и Румынией затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на трассе Одесса — Рени

Наибольшее скопление транспорта наблюдается вблизи села Маяки и перед контрольно-пропускным пунктом на территории Нижнеднестровского национального парка. Очередь на этом участке составляет более полукилометра, движение значительно замедлено.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Кроме того, движение затруднено на пункте пропуска "Староказачье — Тудора", где трасса обозначена оранжевым цветом из-за замедленного трафика.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку

На трассе М-15 также зафиксировано скопление машин вблизи Татарбунаров, Броски, Измаила и Орловки, но эти очереди не оказывают существенного влияния на общий трафик.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация иная: очередей на пересечение границы с Молдовой нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.

Дорога к Рени. Фото: скриншот

Напомним, из Украины за восемь месяцев пытались нелегально вывезти товаров на 6,5 млрд грн.

Также с 10 ноября на границах Европейского Союза заработают новые правила пересечения границы. Заработает новая биометрическая система EES (Entry/Exit System), заменяющая штампы в паспорте.