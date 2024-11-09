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На трасі Одеса-Рені утворився затор у бік Молдови

9 листопада 2024 17:17
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені біля кордону з Молдовою та Румунією
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На трасі Одеса-Рені утворилися затори сьогодні увечері, 9 листопада. Найскладніша ситуація — поблизу села Маяки та перед Нижньодністровським національним парком через велику кількість охочих виїхати до сусідніх країн.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Паланки та Старокозачого

На ділянці дороги до пункту пропуску в Паланці утворилися масштабні затори, які призводять до затримок у пересуванні для всіх, хто прямує на південь з метою перетину кордону з Молдовою або Румунією. Затримка у русі спостерігається у районі Нижньодністровського національного парку. Ця ділянка позначена червоним кольором на карті, що свідчить про серйозне уповільнення руху. 

Затор до Паланки
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Затори тут позначені помаранчевим кольором, що вказує на меншу, проте все ще відчутну, інтенсивність затримок.

Затор до Старокозачого
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки та Рені

Значний рух спостерігається й на інших напрямках, які ведуть до міжнародних пунктів пропуску з Румунією. Так, на ділянці траси поблизу населених пунктів Татарбунари, Броска та Ізмаїл, рух автівок також сильно уповільнений. Зокрема, у напрямку КПП "Орлівка" — основного пункту пропуску на румунському кордоні, — зафіксовано великі черги на виїзд.

Затор до Рені
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає, але на в'їзді утворився затор, позначений червоним кольором на мапі. 

Нагадаємо, чотирьох горе-ухилянтів затримали прикордонники на Одещині. Також жінка завдала своєму 25-річному співмешканцю ножового поранення після сварки, що виникла через його плани зустрітися з друзями.

затори Одеса черги на кордоні Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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