Затори на трасі Одеса-Рені біля кордону з Молдовою та Румунією

На трасі Одеса-Рені утворився затор у бік Молдови
На трасі Одеса-Рені утворилися затори сьогодні увечері, 9 листопада. Найскладніша ситуація — поблизу села Маяки та перед Нижньодністровським національним парком через велику кількість охочих виїхати до сусідніх країн.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Паланки та Старокозачого
На ділянці дороги до пункту пропуску в Паланці утворилися масштабні затори, які призводять до затримок у пересуванні для всіх, хто прямує на південь з метою перетину кордону з Молдовою або Румунією. Затримка у русі спостерігається у районі Нижньодністровського національного парку. Ця ділянка позначена червоним кольором на карті, що свідчить про серйозне уповільнення руху.
Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Затори тут позначені помаранчевим кольором, що вказує на меншу, проте все ще відчутну, інтенсивність затримок.
Затори до Орлівки та Рені
Значний рух спостерігається й на інших напрямках, які ведуть до міжнародних пунктів пропуску з Румунією. Так, на ділянці траси поблизу населених пунктів Татарбунари, Броска та Ізмаїл, рух автівок також сильно уповільнений. Зокрема, у напрямку КПП "Орлівка" — основного пункту пропуску на румунському кордоні, — зафіксовано великі черги на виїзд.
Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає, але на в'їзді утворився затор, позначений червоним кольором на мапі.
Нагадаємо, чотирьох горе-ухилянтів затримали прикордонники на Одещині. Також жінка завдала своєму 25-річному співмешканцю ножового поранення після сварки, що виникла через його плани зустрітися з друзями.
Читайте Новини.LIVE!