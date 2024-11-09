Пробки на трассе Одесса-Рени возле границы с Молдовой и Румынией

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

На трассе Одесса-Рени образовались пробки сегодня вечером, 9 ноября. Самая сложная ситуация — вблизи села Маяки и перед Нижнеднестровским национальным парком из-за большого количества желающих уехать в соседние страны.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в Паланку и Старокозачье

На участке дороги в пункт пропуска в Паланке образовались масштабные пробки, которые приводят к задержкам в передвижении для всех, кто направляется на юг с целью пересечения границы с Молдовой или Румынией. Задержка в движении наблюдается в районе Нижнеднестровского национального парка. Этот участок отмечен красным цветом на карте, что свидетельствует о серьезном замедлении движения.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Пробки здесь обозначены оранжевым цветом, что указывает на меньшую, однако все еще ощутимую, интенсивность задержек.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку и Рени

Значительное движение наблюдается и в других направлениях, ведущих к международным пунктам пропуска с Румынией. Так, на участке трассы вблизи населенных пунктов Татарбунары, Броска и Измаила, движение автомобилей также сильно замедлено. В частности, в направлении КПП "Орловка" — основного пункта пропуска на румынской границе — зафиксированы большие очереди на выезд.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет, но на въезде образовалась пробка, обозначенная красным цветом на карте.

Напомним, четырех горе-уклонистов задержали пограничники в Одесской области. Также женщина нанесла своему 25-летнему сожительницу ножевое ранение после возникшей из-за его планов ссоры встретиться с друзьями.