Україна
На трасі Одеса-Рені знову затори — що відбувається біля кордонів

На трасі Одеса-Рені знову затори — що відбувається біля кордонів

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 17:12
Оновлено: 17:32
Затори на трасі Одеса-Рені — затримки біля Паланки та Рені
Автомобілі в черзі на перетин кордону. Фото: кадр з відео

Увечері 22 листопада на трасі Одеса-Рені знову утруднений рух у напрямку Молдови та Румунії. Черги виникли одразу на кількох ділянках, а водії повідомляють про тривалі затримки. Ситуацію ускладнює те, що поромний пункт "Орлівка" не працює після нічної атаки РФ.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затор на в’їзді до Паланки

У бік пункту пропуску "Паланка" рух сповільнився ще на підході до села Маяки. На картах ця ділянка позначена густим червоним — транспорт стоїть майже без руху. Утруднений рух і в районі транзитної ділянки, а також безпосередньо біля самого митного пункту.

На трасі Одеса-Рені знову затори — що відбувається біля кордонів - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

"Старокозаче — Тудора" теж "червоніє"

На КПП "Старокозаче — Тудора" дорожня ситуація також погіршується. Червона смуга на карті поступово розтягується вздовж дороги, що свідчить про зростання кількості авто. Затор не критичний, але водіям доводиться чекати.
 

На трасі Одеса-Рені знову затори — що відбувається біля кордонів - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

У напрямку Орлівки кілька проблемних точок

На трасі М-15, що веде до Орлівки, затори фіксують одразу в кількох місцях: біля Сарати, у межах Зорі, неподалік Татарбунарів та Броски. Хоча скупчення транспорту тут не суцільні, вони помітно сповільнюють рух. Ситуацію погіршує повна зупинка роботи поромного пункту — його закрили після нічного обстрілу російськими дронами.

Черги та спека + 35 — виїзд за кордон через Одещину ускладнений - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги ростуть і на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

Через закриття Орлівки весь потік машин, що їде до Румунії, перенаправили на "Рені — Джюрджюлешть". Черги тут значні, а водіям слід враховувати додатковий час на проходження митного контролю.

На трасі Одеса-Рені знову затори — що відбувається біля кордонів - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, 22 листопада російські війська масовано атакували Одещину ударними дронами та ракетою. Під удар потрапила поромна переправа "Орлівка" на кордоні з Румунією, вона наразі не працює.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
