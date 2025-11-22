Затори на трасі Одеса-Рені — затримки біля Паланки та Рені

На трасі Одеса-Рені знову затори — що відбувається біля кордонів
Увечері 22 листопада на трасі Одеса-Рені знову утруднений рух у напрямку Молдови та Румунії. Черги виникли одразу на кількох ділянках, а водії повідомляють про тривалі затримки. Ситуацію ускладнює те, що поромний пункт "Орлівка" не працює після нічної атаки РФ.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затор на в’їзді до Паланки
У бік пункту пропуску "Паланка" рух сповільнився ще на підході до села Маяки. На картах ця ділянка позначена густим червоним — транспорт стоїть майже без руху. Утруднений рух і в районі транзитної ділянки, а також безпосередньо біля самого митного пункту.
"Старокозаче — Тудора" теж "червоніє"
На КПП "Старокозаче — Тудора" дорожня ситуація також погіршується. Червона смуга на карті поступово розтягується вздовж дороги, що свідчить про зростання кількості авто. Затор не критичний, але водіям доводиться чекати.
У напрямку Орлівки кілька проблемних точок
На трасі М-15, що веде до Орлівки, затори фіксують одразу в кількох місцях: біля Сарати, у межах Зорі, неподалік Татарбунарів та Броски. Хоча скупчення транспорту тут не суцільні, вони помітно сповільнюють рух. Ситуацію погіршує повна зупинка роботи поромного пункту — його закрили після нічного обстрілу російськими дронами.
Черги ростуть і на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
Через закриття Орлівки весь потік машин, що їде до Румунії, перенаправили на "Рені — Джюрджюлешть". Черги тут значні, а водіям слід враховувати додатковий час на проходження митного контролю.
Нагадаємо, 22 листопада російські війська масовано атакували Одещину ударними дронами та ракетою. Під удар потрапила поромна переправа "Орлівка" на кордоні з Румунією, вона наразі не працює.
Читайте Новини.LIVE!