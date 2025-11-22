Пробки на трассе Одесса-Рени - задержки возле Паланки и Рени

На трассе Одесса-Рени снова пробки — что происходит у границ
Вечером 22 ноября на трассе Одесса-Рени снова затруднено движение в направлении Молдовы и Румынии. Очереди возникли сразу на нескольких участках, а водители сообщают о длительных задержках. Ситуацию осложняет то, что паромный пункт "Орловка" не работает после ночной атаки РФ.
Пробка на въезде в Паланку
В сторону пункта пропуска "Паланка" движение замедлилось еще на подходе к селу Маяки. На картах этот участок обозначен густым красным — транспорт стоит почти без движения. Затруднено движение и в районе транзитного участка, а также непосредственно у самого таможенного пункта.
"Старокозачье — Тудора" тоже "краснеет"
На КПП "Старокозачье — Тудора" дорожная ситуация также ухудшается. Красная полоса на карте постепенно растягивается вдоль дороги, что свидетельствует о росте количества авто. Пробка не критическая, но водителям приходится ждать.
В направлении Орловки несколько проблемных точек
На трассе М-15, ведущей к Орловке, пробки фиксируют сразу в нескольких местах: возле Сараты, в пределах Зори, неподалеку Татарбунаров и Броски. Хотя скопления транспорта здесь не сплошные, они заметно замедляют движение. Ситуацию усугубляет полная остановка работы паромного пункта — его закрыли после ночного обстрела российскими дронами.
Очереди растут и на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
Из-за закрытия Орловки весь поток машин, едущих в Румынию, перенаправили на "Рени — Джюрджюлешть". Очереди здесь значительные, а водителям следует учитывать дополнительное время на прохождение таможенного контроля.
Напомним, 22 ноября российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными дронами и ракетой. Под удар попала паромная переправа "Орловка" на границе с Румынией, она пока не работает.
