Видео

На трассе Одесса-Рени снова пробки — что происходит у границ

Дата публикации 22 ноября 2025 17:12
обновлено: 17:32
Пробки на трассе Одесса-Рени - задержки возле Паланки и Рени
Автомобили в очереди на пересечение границы. Фото: кадр из видео

Вечером 22 ноября на трассе Одесса-Рени снова затруднено движение в направлении Молдовы и Румынии. Очереди возникли сразу на нескольких участках, а водители сообщают о длительных задержках. Ситуацию осложняет то, что паромный пункт "Орловка" не работает после ночной атаки РФ.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробка на въезде в Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка" движение замедлилось еще на подходе к селу Маяки. На картах этот участок обозначен густым красным — транспорт стоит почти без движения. Затруднено движение и в районе транзитного участка, а также непосредственно у самого таможенного пункта.

На трасі Одеса-Рені знову затори — що відбувається біля кордонів - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

"Старокозачье — Тудора" тоже "краснеет"

На КПП "Старокозачье — Тудора" дорожная ситуация также ухудшается. Красная полоса на карте постепенно растягивается вдоль дороги, что свидетельствует о росте количества авто. Пробка не критическая, но водителям приходится ждать.

На трасі Одеса-Рені знову затори — що відбувається біля кордонів - фото 2
Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

В направлении Орловки несколько проблемных точек

На трассе М-15, ведущей к Орловке, пробки фиксируют сразу в нескольких местах: возле Сараты, в пределах Зори, неподалеку Татарбунаров и Броски. Хотя скопления транспорта здесь не сплошные, они заметно замедляют движение. Ситуацию усугубляет полная остановка работы паромного пункта — его закрыли после ночного обстрела российскими дронами.

Черги та спека + 35 — виїзд за кордон через Одещину ускладнений - фото 3
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди растут и на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

Из-за закрытия Орловки весь поток машин, едущих в Румынию, перенаправили на "Рени — Джюрджюлешть". Очереди здесь значительные, а водителям следует учитывать дополнительное время на прохождение таможенного контроля.

На трасі Одеса-Рені знову затори — що відбувається біля кордонів - фото 4
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, 22 ноября российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными дронами и ракетой. Под удар попала паромная переправа "Орловка" на границе с Румынией, она пока не работает.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
